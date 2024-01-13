أستاذ علاج الأورام: الاكتشاف المبكر للأمراض السرطانية يساعد بنسبة 99% على العلاج

قال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، إن المبادرة تحاول السيطرة على الأورام السرطانية في البلاد مثل ما قمنا به في القضاء على فيروس سي.

وأضاف الغزالي، خلال حوار له عبر فضائية "اكسترانيوز"، أن مصر قامت بفحص أعداد كبير جدًا من الرجال والنساء وذلك خلال المبادرة المعنية بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مشيرًا إلى أنه كان هناك تخوف من خشية أو خوف المرأة المصرية من القيام بالكشوفات التي تمت في مختلف المراكز الطبية في المحافظات المصرية.



وجود نجاحات كبيرة في العلاج حيث زادت فرص الحفاظ على ثدي الأنثى



وأوضح أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، أن الاكتشاف المبكر للأمراض السرطانية يساعد بنسبة 99% على العلاج من المرض، مشيرًا إلى أن الاكتشاف المبكر يجعل من السهل إعطاء المرأة أدوية بحيث أن لا يصل الأمر إلى العلاج الكيميائي.

وأشار إلى وجود نجاحات كبيرة في العلاج حيث زادت فرص الحفاظ على ثدي الأنثى بالإضافة إلى تقليل أعداد الغدد التي يمكن أن يتم استأصالها من جسد المرأة.