خبير أثري يوضح أهمية المعارض المقامة في الخارج

قال الخبير الأثري أحمد عامر، إن المعارض الخارجية لها عدة أهداف حيث تعمل على التسويق المتميز والترويج للسياحة المصرية.

وأضاف أحمد عامر خلال مداخلة هاتفية المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المعارض الخارجية تكون بمثابة دعاية غير مباشرة وغير مدفوعة الأجر، موضحًا أن الحضارة المصرية يتم تدريسها في جميع المدارس الأجنبية.



المعارض الخارجية تسهم في زيادة الوعي الثقافي



وأشار إلى أن المعارض الخارجية تسهم في زيادة الوعي الثقافي لدى الغرب، وما يترتب عليه من ترويج للسياحة المصرية، كما أن المعارض الخارجية وعرض قطع أثرية مصرية، يكون لها عائد مادي إيجابي.