السبت 13 يناير 2024
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رمضان أبوالعلا: قطاع الطاقة استعاد ذاكرة النجاح مدعومًا بالاستقرار ومتابعة القيادة السياسية

رمضان أبو العلا
رمضان أبو العلا

قال الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير الطاقة، إن قطاع الطاقة استعاد ذاكرة النجاح مدفوع بالاستقرار واهتمام القيادة السياسية، وهو جزء من الاهتمام بالتنمية الشاملة في البلاد.

وأضاف أبوالعلا، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أن البلاد تسعى عن طريق مشاريع الطاقة النظيفة الاستغناء بشكل تدريجي عن الوقود الأحفوري في البلاد واستبداله بطاقة أقل تكلفة، بالإضافة إلى تطبيق قرارات مؤتمرات المناخ كوب 27 وكوب 28.

 

مشروع الطاقة الشمسية في أسوان يعتبر أكبر مشروع

وأوضح خبير الطاقة أن مشروع الطاقة الشمسية في أسوان يعتبر أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم وأدخل نحو 1400 ميجا وهو يقترب من إنتاج السد العالي الذي يبلغ نحو 2000 ميجا، لافتًا إلى إمكانية أن تكون أسوان هي عاصمة الطاقة النظيفة في العالم، وذلك بسبب قرية فارس التي تم اختيارها أفضل قرية صديقة للبيئة.

الدكتور رمضان ابو العلا خبير الطاق الطاقة النظيفة مؤتمرات المناخ مشروع الطاقة الشمسية

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