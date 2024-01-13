السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز المعلومات عن معارض "أهلا رمضان" (فيديوجراف)

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان

أعلنت وزارة التموين انطلاق معارض “أهلا رمضان” الشهر المقبل لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

واستعرضت فضائية “إكسترا نيوز” فيديوجراف أبرز معلومات حول "معارض أهلا رمضان":

_تنطلق معارض أهلا رمضان اعتبارا من ١٥ فبراير ٢٠٢٤.

_تقام المعارض على مستوى جميع المحافظات ولمدة شهر.

_سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى ٣ معارض إضافية.

التموين تعلن موعد معارض أهلا رمضان 2024

_سيتم توفير سيارات متنقلة وشوادر تابعه للمعارض بالمحافظات.

_السلاسل التجارية تشارك بعمل ركن أو جناح يحمل شعار أهلا رمضان.

_تشارك به المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة.

 

التموين معارض أهلا رمضان ا والمواد الغذائية سيارات متنقلة المجمعات الاستهلاكية

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