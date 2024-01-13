السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المبعوث الأممى فى اليمن يعرب عن قلقه بشأن التوترات فى المنطقة

اليمن
اليمن

حث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج، اليوم السبت، جميع الأطراف المعنية في اليمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، محذرًا من تزايد عدم تهدئة الوضع في المنطقة، حسبما أوردته رويترز.

وفي بيان نقلته صحيفة الجارديان يوم السبت، قال جروندبرج إنه "يلاحظ بقلق بالغ السياق الإقليمي غير المستقر بشكل متزايد وتأثيره السلبي على جهود السلام في اليمن والاستقرار والأمن في المنطقة".

وكانت قد شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ليل الخميس-الجمعة أكثر من 150 ضربة على أكثر من ثلاثين موقعًا عسكريًا يسيطر عليه الحوثيون. وأعلنت واشنطن مساء الجمعة عن أنها وجهت ضربة جديدة في اليمن.

وقال الجنرال الأمريكي دوغلاس سيمز أمس الجمعة إن الحوثيين أطلقوا بالفعل صاروخًا مضادًا للسفن ردًا على الضربات الأمريكية البريطانية، وأن الولايات المتحدة تتوقع "محاولات انتقامية" من الانقلابيين الذين تبنوا خطابًا شديد اللهجة.

المبعوث الخاص للأمم المتحدة اليمن ضبط النفس جهود السلام الولايات المتحدة بريطانيا الحوثيون

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