السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عاجل.. كيف تستفيد من مدخراتك بالدولار فى مصر؟.. "الدستور" يوضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية، شهادات دولارية بعائد مرتفع، من أجل جذب المزيد من المدخرات بالدولار، على نحو يسهم في زيادة الحصيلة من الدولار والقضاء على عمليات الدولرة والسوق السوداء.

ويرصد «الدستور» في التقرير التالي أبرز الشهادات التي طرحتها البنوك، بما يساعدك على اختيار الطريقة المناسبة للحفاظ على مدخراتك بالدولار.

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البنك الأهلي المصري

طرح البنك الأهلي المصري شهادات الأهلي فورًا بحد أدنى 1000 دولار أمريكي لمدة 3 سنوات بعائد 27%، وشهادات الأهلي بلس بحد أدنى 1000 دولار، بعائد7% لمدة 3 سنوات، ويصرف العائد ربع سنوي، والشهادات الذهبية الجديدة بحد أدنى 500 دولار أمريكي أو يورو لمدة 3 سنوات بعائد 5.30% يصرف سنويًا، و 5.25% يصرف نصف سنوي.

 

بنك مصر

يقدم بنك مصر عددًا متنوعًا من الشهادات الدولارية منها:

شهادة ايليت

 

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب، ومدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ومعدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة ويصرف ربع سنويًا بالدولار الأمريكى، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالجنيه المصري.

 

شهادة القمة بالدولار الأمريكي

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب، ومدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ومعدل عائد ثابت يمنح العائد بالدولار الأمريكي ويصرف مقدمًا عن كامل مدة الشهادة بالمعادل بالجنيه المصري، وفقًا لسعر صرف الشراء المعلن لدى البنك في تاريخ شراء الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

 

شهادة بلادي باليورو والدولار والجنيه الاسترليني

يضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالعملات الأجنبية المختلفة (دولار أمريكي - يورو - دولار أسترالي - جنيه إسترليني) إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل.

 

بنك البركة

يقدم بنك البركة شهادة الماسة الدولارية بعائد 5.25% للأفراد والشركات، ومدة الشهادة، ثلاث سنوات، والحد الأدنى للشراء والفئات المتاحة: 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها، وسعر العائد ودورية الصرف: عائد متغير لا يقل عن 5.25% يصرف شهريًا.

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