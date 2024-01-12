سجل سعر الدولار استقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة – راحة إسبوعية في البنوك المصرية-، كما استقر سعر العملات الأجنبية في جميع البنك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار والعملات الأجنبية الجمعة 12-1-2024 في البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار المصرف العربي الدولي:30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

العملة شراء بيع دولار أمريكى 30.8414 جنيه 30.9386 يورو 33.8762 33.9953 جنيه إسترلينى 39.3228 39.4591 فرنك سويسرى 36.2755 36.4069 100 ين يابانى 21.2085 21.2797 ريال سعودى 8.2237 8.2501 دينار كويتى 100.3626 100.7115 درهم إماراتي 8.3961 8.4248 اليوان الصينى 4.3081 4.3222