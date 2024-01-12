سعر الدولار والعملات الأجنبية الجمعة 12-1-2024 في البنوك
سجل سعر الدولار استقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة – راحة إسبوعية في البنوك المصرية-، كما استقر سعر العملات الأجنبية في جميع البنك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار والعملات الأجنبية الجمعة 12-1-2024 في البنوك.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
سعر الدولار في البنك الاهلي
سجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار المصرف العربي الدولي:30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
بنك التنمية الصناعية : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8414 جنيه
|30.9386
|يورو
|33.8762
|33.9953
|جنيه إسترلينى
|39.3228
|39.4591
|فرنك سويسرى
|36.2755
|36.4069
|100 ين يابانى
|21.2085
|21.2797
|ريال سعودى
|8.2237
|8.2501
|دينار كويتى
|100.3626
|100.7115
|درهم إماراتي
|8.3961
|8.4248
|اليوان الصينى
|4.3081
|4.3222