الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية الجمعة 12-1-2024 في البنوك

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار استقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة – راحة إسبوعية في البنوك المصرية-، كما استقر سعر العملات الأجنبية في جميع البنك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار والعملات الأجنبية الجمعة 12-1-2024 في البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

محمد الباز يكشف سبب أزمة الدولار فى مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 

سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 

 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار المصرف العربي الدولي:30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8414 جنيه 30.9386
يورو33.876233.9953
جنيه إسترلينى39.322839.4591
فرنك سويسرى36.275536.4069
100 ين يابانى21.208521.2797
ريال سعودى8.22378.2501
دينار كويتى100.3626100.7115
درهم إماراتي8.39618.4248
اليوان الصينى4.30814.3222

 

 

 

 

 

 

 

 

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