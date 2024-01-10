الأربعاء 10 يناير 2024
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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-1-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

الدولار
الدولار

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الدولار في البنوك وماكينات الصرافة، مما أدى إلى تصدره محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، وخلال منتصف التعاملات سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 تحديث يومي

سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024، سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، وعادة يرتبط سعر صرف الدولار ببعض السلع في السوق المحلي، لذا ينشر الدستور أسعاره خلال السطور التالية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يقدم الدستور لقرائه يوميًا خدمة إخبارية لمعرفة سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى الاطلاع على أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء 10 يناير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

و في البنك الأهلي المصري فقد سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

واستقرت العملة الامريكية في بنك مصر، اليوم الاربعاء الموافق 10 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات لتبلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع. 

أسعار العملات في مصر اليوم

وعلى مستوى أسعار العملات في مصر فقد شهدت اليوم الاربعاء الموافق 10 يناير 2024، استقرارًا مقابل الجنيه المصري حيث بلغ سعر صرف الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

 سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لتحديثات موقع البنك المركزي المصري

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