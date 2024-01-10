الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.60 جنيه للشراء و33.73 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.70 جنيه للشراء و33.85 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.68 جنيه للشراء و33.84 جنيه للبيع.

في حين سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 15 - 17 قرشا في الشراء والبيع في بداية تعاملاته بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 39.01 جنيه للشراء و39.23 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.16 جنيه للشراء و39.36 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.18 جنيه للشراء و39.36 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.40 جنيه للشراء و100.35 جنيه للبيع..وفقا للبنك الأهلي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وحافظ الريال السعودي على قيمته مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 إذ بلغ الريال 27. دولار.

اسعار العملة الأوروبية لشراء والبيع بالبنوك البنك المركزي بداية تعاملاته بالبنوك سجل الريال السعودي

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