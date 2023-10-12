الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.. وارتفاع اليورو والإسترليني

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الخميس -نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك.
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 4 - 6 قروش شراء وبيع خلال تعاملاتها بالبنوك.

عاجل.. سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 12-10-2023 فى البنوك المصرية


ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.64 جنيه للشراء و32.79 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.74 جنيه للشراء، و32.91 جنيه للبيع.
وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.71 جنيه للشراء، 32.82 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ما بين 7 - 9 قروش شراء وبيع في بداية التعاملات في البنوك.
ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل الإسترليني 37.83 جنيه للشراء و38.01 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.95 جنيه للشراء و38.13 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.91 جنيه للشراء و38.05 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.90 جنيه للشراء و99.80 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.. وارتفاع اليورو والإسترليني


وعالميا، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات منافسة، عند 105.64، ليظل قرب 105.55، وهو أدنى مستوى له منذ 25 سبتمبر الماضي وقد لامسه أمس الأربعاء.
وارتفع اليورو 0.08% إلى 1.0628 دولار بعدما لامس أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الأربعاء.
واستقر الين في المجمل عند 149.16 مقابل الدولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 1.2317 دولار.
وارتفع الدولار الإسترالي 0.09% إلى 0.6419 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.09% إلى 0.6014 دولار.

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