استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.. وارتفاع اليورو والإسترليني

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بالبنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنك التجارى الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه، في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

أسعار العملة الأوروبية



وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 10 - 13 قرشا للشراء والبيع خلال تعاملاتها بالبنوك.



ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.60 جنيه للشراء و32.74 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.70 جنيه للشراء، و32.85 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.61 جنيه للشراء و32.73 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 10 - 18 قرشا للشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.75 جنيه للشراء و37.95 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.87 جنيه للشراء، و38.07 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.74 جنيه للشراء و37.87 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا لأقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.90 جنيه للشراء و99.81 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.