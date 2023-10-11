عاجل.. سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-10-2023

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-10-2023 من الموضوعات الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث الشهير جوجل خلال الساعات الماضية، وخلال السطور التالية يستعرض “الدستور” أسعار العملات وسعر الدولار في مصر اليوم.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-10-2023

يعرض الدستور للقراء سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-10-2023 وهى كما يلي:

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 32.45 جنيه للشراء، و32.60 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.51 جنيه للشراء، و37.67 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 33.87 جنيه للشراء، و34.02 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.67 جنيه للشراء، و100.13 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.66 جنيه للشراء، و20.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-10-2023

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.71 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك كالتالى



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

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