الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-10-2023 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

مع زيادة أعداد المسافرين إلى خارج البلاد يحرص آلاف من المواطنين على معرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-10-2023 في البنوك المصرية، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل سعر الجنيه المصري اليوم بالأسواق الموازية «السوق السوداء» وعلى مؤشر جوجل:

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-10-2023 في البنوك المصرية

واستقرت أسعار الدولار في البنوك العاملة في مصر، إذ وصل سعره إلى مبلغ 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع بالبنك المركزي.

توفر «الدستور» لمتابعيها وزوارها في هذه السطور التالية سعر الدولار بالسوق السوداء وعلى مؤشر جوجل وبالبنوك العاملة بمصر.

أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر  2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في البنك المركزي:

30.83 جنيه للشراء.

و30.96 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر

30.75 جنيه للشراء.

و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في بنك فيصل الإسلامي

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في البنك العربي الإفريقي الدولي

30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في المصرف العربي الدولي

30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في مصرف أبوظبي الإسلامي:

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في البنك التجاري الدولي:

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر  على مؤشر جوجل

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر  أمام الجنيه المصري على مؤشر جوجل ليصل لمستوى مبلغ 30.90 جنيها.

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ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في السوق السوداء «السوق الموازية» ليسجل نحو مبلغ 40 جنيها للشراء، و40.50 جنيها للبيع.

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