عاجل.. سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 12-10-2023 فى البنوك المصرية

ارتفعت معدلات البحث على سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية في معاملاتها لرصد مدى الاستقرار الذي يشهده العملاق الأخضر المؤثر على حركة البيع والشراء في السوق المصري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس في البنوك المصرية

يستعرض موقع الدستور في هذا التقرير سعر الدولار الامريكي اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق معاملات الصرف الصادرة من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك المركزي المصري بيع 30.8414 جنيه شراء 30.9386 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الخميس

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الخميس

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الخميس

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم الخميس

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم الخميس

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي cib 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري

يورو شراء 32.6179 جنيه بيع 32.7330 جنيه

جنيه إسترلينى شراء 37.7499 جنيه بيع 37.8719 جنيه

فرنك سويسرى شراء 33.9925 جنيه بيع 34.1146 جنيه

100 ين يابانى شراء 20.6920 جنيه بيع 20.7586 جنيه

ريال سعودى شراء 8.2222 جنيه بيع 8.2485 جنيه

دينار كويتى شراء 99.7104 جنيه بيع 100.0568 جنيه

درهم اماراتى شراء 8.3954 جنيه بيع 8.4242 جنيه

اليوان الصينى شراء 4.2250 جنيه بيع 4.2392 جنيه