كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، استقرار أسعار البترول على مستوياتها نفسها بعد أن قفزت بأكبر وتيرة في ستة أشهر في ضوء التوتر الذى حدث في منطقة الشرق الأوسط مما يزيد من احتمالات عدم استقرار الإمدادات بصورة طبيعية في الإقليم.

البترول: استقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 87.57 دولار

وكشف تقرير الوزارة اليوم الثلاثاء، تسجيل خام برنت 87.57 دولار، فيما حقق خام غرب تكساس 85.80 دولار، وسجل خام أوبك 87.30 دولار.

كانت أسعار النفط قفزت 4% أمس الاثنين مع إثارة أنباء الصراع قلق السوق، لكنها هدأت قليلا في أوائل اليوم الثلاثاء وانخفض خام برنت، المؤشر الرئيسي لمنتجي النفط في الشرق الأوسط، بنسبة 0.2٪ إلى 87.97 دولارًا للبرميل في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 86.22 دولارًا للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي، حيث أدت المخاوف من ضعف التوقعات الاقتصادية العالمية إلى زيادة المخاوف من تراجع الطلب. وانخفض خام برنت بنحو 11% وانخفض خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 8%، وهي انخفاضات لم تتمكن قفزات يوم الاثنين من تعويضها.