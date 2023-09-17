سعر الدولار اليوم الأحد 17-9-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار في مصر وأسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية والأجنبية المتداولة في مصر يرصدها موقع الدستور في خدمته الاقتصادية الخاصة التي ينشرها بشكل يومي للعاملين في القطاع الاقتصادي والمصري ولكافة المهتمين.

سعر الدولار اليوم الأحد 17-9-2023 في البنوك المصرية

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الأحد 17-9-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

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سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

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سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

اسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023

يورو

33.0969 جنيه للشراء

33.2126 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.4511 جنيه للشراء

38.5835 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.5146 جنيه للشراء

34.6379 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.9299 جنيه للشراء

20.9967 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2224 جنيه للشراء

8.2485 جنيه للبيع

دينار كويتى

99.8811 جنيه للشراء

100.2254 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3957 جنيه للشراء

8.4242 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2372 جنيه للشراء

4.2516 جنيه للبيع