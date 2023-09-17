الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 17-9-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في مصر وأسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية والأجنبية المتداولة في مصر يرصدها موقع الدستور في خدمته الاقتصادية الخاصة التي ينشرها بشكل يومي للعاملين في القطاع الاقتصادي والمصري ولكافة المهتمين.

 

سعر الدولار اليوم الأحد 17-9-2023 في البنوك المصرية

 

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الأحد 17-9-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري. 

 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

   30.8423 جنيه للشراء 

   30.9386 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

 

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ننشر أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

 30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib 

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 16-9-2023 فى مصر

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اسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 

يورو

33.0969 جنيه للشراء 

33.2126 جنيه للبيع 

 

جنيه إسترلينى

38.4511 جنيه للشراء 

38.5835 جنيه للبيع 

 

فرنك سويسرى  

34.5146 جنيه للشراء 

34.6379 جنيه للبيع 

 

100 ين يابانى 

20.9299  جنيه للشراء 

20.9967 جنيه للبيع 

 

ريال سعودى  

8.2224 جنيه للشراء 

8.2485 جنيه للبيع 

 

دينار كويتى

99.8811   جنيه للشراء 

100.2254 جنيه للبيع 

 

درهم إماراتى

8.3957 جنيه للشراء 

8.4242 جنيه للبيع 

 

اليوان الصينى

4.2372  جنيه للشراء 

4.2516 جنيه للبيع

 

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