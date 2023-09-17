سعر الدولار اليوم الأحد 17-9-2023 فى البنوك المصرية
سعر الدولار في مصر وأسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية والأجنبية المتداولة في مصر يرصدها موقع الدستور في خدمته الاقتصادية الخاصة التي ينشرها بشكل يومي للعاملين في القطاع الاقتصادي والمصري ولكافة المهتمين.
سعر الدولار اليوم الأحد 17-9-2023 في البنوك المصرية
ننشر في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الأحد 17-9-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
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ننشر أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
اسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023
يورو
33.0969 جنيه للشراء
33.2126 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.4511 جنيه للشراء
38.5835 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.5146 جنيه للشراء
34.6379 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.9299 جنيه للشراء
20.9967 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2224 جنيه للشراء
8.2485 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.8811 جنيه للشراء
100.2254 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3957 جنيه للشراء
8.4242 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2372 جنيه للشراء
4.2516 جنيه للبيع