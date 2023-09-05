الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

يقدم موقع الدستور خدمة عرض أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في البنوك المصرية 

في هذا التقرير ننشر آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في البنوك المصرية والأجنبية.
 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 

30.8423 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء  في البنك الأهلي المصري 
 30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع


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سعر الدولار اليوم  الثلاثاء في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء  في بنك الإسكندرية 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي cib 
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في البنك المركزي المصري  

يورو
33.3282 جنيه للشراء 
33.4353 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى 
38.9661 جنيه للشراء 
39.1002 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
34.8934 جنيه للشراء 
35.0182 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
21.0686 جنيه للشراء 
21.1416 جنيه للبيع 

ريال سعودى
8.2220 جنيه للشراء 
8.2481 جنيه للبيع 

دينار كويتى 
100.0269 جنيه للشراء 
100.3717 جنيه للبيع 

درهم إماراتى 
8.3966 جنيه للشراء 
8.4232 جنيه للبيع 

اليوان الصينى 
4.2417 جنيه للشراء 
4.2556 جنيه للبيع 
 

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أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن والشركات

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أسعار الفراخ والبط والحمام اليوم الإثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن

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