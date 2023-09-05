سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2023 فى البنوك المصرية
يقدم موقع الدستور خدمة عرض أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في البنوك المصرية
في هذا التقرير ننشر آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
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سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في البنك المركزي المصري
يورو
33.3282 جنيه للشراء
33.4353 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.9661 جنيه للشراء
39.1002 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.8934 جنيه للشراء
35.0182 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.0686 جنيه للشراء
21.1416 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2220 جنيه للشراء
8.2481 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.0269 جنيه للشراء
100.3717 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3966 جنيه للشراء
8.4232 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2417 جنيه للشراء
4.2556 جنيه للبيع