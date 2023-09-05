سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2023 فى البنوك المصرية

يقدم موقع الدستور خدمة عرض أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في البنوك المصرية

في هذا التقرير ننشر آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في البنوك المصرية والأجنبية.



سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



اقرأ ايضا

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في البنك المركزي المصري

يورو

33.3282 جنيه للشراء

33.4353 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.9661 جنيه للشراء

39.1002 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.8934 جنيه للشراء

35.0182 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.0686 جنيه للشراء

21.1416 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2220 جنيه للشراء

8.2481 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.0269 جنيه للشراء

100.3717 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3966 جنيه للشراء

8.4232 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2417 جنيه للشراء

4.2556 جنيه للبيع

