سعر الدولار اليوم الأحد 10 /9 /2023 فى البنوك المصرية

يقدم موقع الدستور لجمهوره خدمة عرض اسعار صرف العملات وعلى رأسها سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وفق معاملات البنك المركزي المصري للتحويل والبنكنوت.

سعر الدولار اليوم الاحد 10 /9 /2023 في البنوك المصرية

في هذا التقرير يمكنكم الاطلاع علىاسعار العملات الاجنبية وكذلك سعر الدولار اليوم الأحد 10 /9 /2023 في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم في معاملات البنك المركزي المصري

30.8423 جنيه للشراء

30.938 جنيه للبيع

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

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سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

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30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية

يورو

33.0228 جنيه للشراء

33.1383 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.4387 جنيه للشراء

38.5711 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.5533 جنيه للشراء

34.6767 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.9228 جنيه للشراء

20.9910 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2226 جنيه للشراء

8.2487 جنيه للبيع

دينار كويتى

99.9685 جنيه للشراء

100.3131 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3966 جنيه للشراء

8.4232 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2083 جنيه للشراء

4.2224 جنيه للبيع