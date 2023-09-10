سعر الدولار اليوم الأحد 10 /9 /2023 فى البنوك المصرية
يقدم موقع الدستور لجمهوره خدمة عرض اسعار صرف العملات وعلى رأسها سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وفق معاملات البنك المركزي المصري للتحويل والبنكنوت.
سعر الدولار اليوم الاحد 10 /9 /2023 في البنوك المصرية
في هذا التقرير يمكنكم الاطلاع علىاسعار العملات الاجنبية وكذلك سعر الدولار اليوم الأحد 10 /9 /2023 في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم في معاملات البنك المركزي المصري
30.8423 جنيه للشراء
30.938 جنيه للبيع
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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية
يورو
33.0228 جنيه للشراء
33.1383 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.4387 جنيه للشراء
38.5711 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.5533 جنيه للشراء
34.6767 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.9228 جنيه للشراء
20.9910 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2226 جنيه للشراء
8.2487 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.9685 جنيه للشراء
100.3131 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3966 جنيه للشراء
8.4232 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2083 جنيه للشراء
4.2224 جنيه للبيع