الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 10 /9 /2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

يقدم موقع الدستور لجمهوره خدمة عرض اسعار صرف العملات وعلى رأسها سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وفق معاملات البنك المركزي المصري للتحويل والبنكنوت.

 

سعر الدولار اليوم الاحد 10 /9 /2023 في البنوك المصرية

 

في هذا التقرير يمكنكم الاطلاع علىاسعار العملات الاجنبية وكذلك سعر الدولار اليوم الأحد 10 /9 /2023 في البنوك المصرية والأجنبية.

 

سعر الدولار اليوم في معاملات البنك المركزي المصري 

30.8423   جنيه للشراء 

30.938 جنيه للبيع 

 

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

 30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib 

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية 

يورو   

33.0228 جنيه للشراء

33.1383 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

   38.4387 جنيه للشراء

38.5711 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

   34.5533 جنيه للشراء

34.6767 جنيه للبيع

100 ين يابانى

   20.9228 جنيه للشراء

   20.9910 جنيه للبيع

ريال سعودى

   8.2226  جنيه للشراء

8.2487 جنيه للبيع

دينار كويتى

   99.9685 جنيه للشراء

100.3131 جنيه للبيع

درهم اماراتى

   8.3966 جنيه للشراء

   8.4232 جنيه للبيع

 

اليوان الصينى

   4.2083 جنيه للشراء 

   4.2224 جنيه للبيع 

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