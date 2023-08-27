سعر الدولار اليوم الأحد 27 /8 /2023 فى البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية حالة من الاستقرار في معاملات التحويل والبنكنوت ومختلف العملات الأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم الاحد 27 /8 /2023 في البنوك المصرية

نعرض في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الاحد 27 /8/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية الأخرى.



سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري



30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27/8/2023 وفق معاملات البنك المركزي المصري

يورو

33.4670 جنيه للشراء

33.5838 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

39.1265 جنيه للشراء

39.2610 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.0441 جنيه للشراء

35.1575 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.2018 جنيه للشراء

21.2695 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2211 جنيه للشراء

8.2476 جنيه للبيع

دينار كويتى

99.9847 جنيه للشراء

100.3978 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3957 جنيه للشراء

8.4242 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2373 جنيه للشراء

4.2517 جنيه للبيع