الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 27 /8 /2023 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

يشهد سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية حالة من الاستقرار في معاملات التحويل والبنكنوت ومختلف العملات الأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.


سعر الدولار اليوم الاحد 27 /8 /2023 في البنوك المصرية

 

نعرض في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الاحد 27 /8/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية الأخرى.


سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

30.8423 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 
 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

أسعار إضافات الأعلاف اليوم السبت 26 أغسطس في بورصة السلع

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 26-8-2023


أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27/8/2023 وفق معاملات البنك المركزي المصري

يورو
33.4670 جنيه للشراء 
33.5838 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى 
39.1265 جنيه للشراء 
39.2610 جنيه للبيع

فرنك سويسرى 
35.0441 جنيه للشراء 
35.1575 جنيه للبيع

100 ين يابانى 
21.2018 جنيه للشراء 
21.2695 جنيه للبيع

ريال سعودى 
8.2211 جنيه للشراء 
8.2476 جنيه للبيع

دينار كويتى
99.9847 جنيه للشراء 
100.3978 جنيه للبيع

درهم اماراتى
8.3957 جنيه للشراء 
8.4242 جنيه للبيع

اليوان الصينى
4.2373 جنيه للشراء 
4.2517 جنيه للبيع

 

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