سعر الدولار اليوم الأحد 27 /8 /2023 فى البنوك المصرية
يشهد سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية حالة من الاستقرار في معاملات التحويل والبنكنوت ومختلف العملات الأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم الاحد 27 /8 /2023 في البنوك المصرية
نعرض في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الاحد 27 /8/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية الأخرى.
سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27/8/2023 وفق معاملات البنك المركزي المصري
يورو
33.4670 جنيه للشراء
33.5838 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.1265 جنيه للشراء
39.2610 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.0441 جنيه للشراء
35.1575 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.2018 جنيه للشراء
21.2695 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2211 جنيه للشراء
8.2476 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.9847 جنيه للشراء
100.3978 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3957 جنيه للشراء
8.4242 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2373 جنيه للشراء
4.2517 جنيه للبيع