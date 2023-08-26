منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم السبت 26-8-2023

يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر الدولار اليوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023، ونتيجة لذلك ننشر سعر الدولار اليوم خلال منتصف التعاملات في البنوك وماكينات الصرافة مقابل الجنيه المصري والليرة السورية.

سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم السبت

سجل متوسط سعر الدولار اليوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023 في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، حيث شهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات سجل في البنك التجاري الدولي، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023، أمام الجنيه المصري استقرارا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023، في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 23 أغسطس 2023 استقرارًا مقابل الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع، وبلغ في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع.