السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم السبت 26-8-2023

الدولار
الدولار

يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر الدولار اليوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023، ونتيجة لذلك ننشر سعر الدولار اليوم خلال منتصف التعاملات في البنوك وماكينات الصرافة مقابل الجنيه المصري والليرة السورية. 

سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم السبت 

سجل متوسط سعر الدولار اليوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023 في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، حيث شهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات سجل في البنك التجاري الدولي، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 26-8-2023 فى البنوك

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023، أمام الجنيه المصري استقرارا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023، في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 23 أغسطس 2023 استقرارًا مقابل الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع، وبلغ في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع.

اقرأ أيضاً

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 26-8-2023 فى البنوك

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم السبت منتصف التعاملات الجنيه المصري الليرة السورية

مواد متعلقة

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-5-2023

منتصف التعاملات| سعر الدولار يواصل استقراره اليوم الاثنين 8-5-2023

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم الأحد تحديث يومي 7-5-2023

سعر الدولار اليوم فى مصر| تحديث يومي السبت 6-5-2023 مقابل الجنيه والليرة

منتصف التعاملات| سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والليرة السورية واللبنانية اليوم الأربعاء 3-5-2023

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-5-2023

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاثنين 1-5-2023

سعر الدولار اليوم الأحد 30-4-2023 خلال التعاملات المسائية

الأكثر قراءة

موعد بداية الدوري المصري موسم 2023-2024

ضبط المتهم بسرقة "حنفيات" المياه من مسجد بالإسكندرية

"البطولات الافتراضية لصافيناز كاظم".. لماذا تنبش قبور رموز مصر من وراء الشاشة؟

فايا يونان بعد غنائها فى مهرجان القلعة: "بقى فى خبز وملح بينا"

وزير التعليم العالي يكرم جامعة أسيوط فى مسابقة "MOSAIC" كالأفضل فى الابتكار

محافظ الإسكندرية: تنفيذ 1056 مشروعًا للشباب بتكلفة 136 مليون جنيه ضمن مبادرة “مشروعك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

د.كريمة الحفناوى

قمة البريكس وتعزيز التعاون الدولى وانضمام مصر

د. منى حلمى

فطرة الكرامة

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة