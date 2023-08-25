الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الجمعة 25-8-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الحدود السعرية التي سجلتها منذ عدة أشهر، وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه  للبيع. 

كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 25-8-2023.

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك التنمية الصناعية : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

ارتفاع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر 24-8-2023

أسعار الدواجن اليوم الخميس 24-8-2023 فى مصر

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
سعر دولار أمريكى30.8423 جنيه 30.9386 جنيه
سعر اليورو33.4670 جنيه33.5838 جنيه
سعر الجنيه إسترلينى39.1265 جنيه39.2610 جنيه
فرنك سويسرى35.0441 جنيه35.1575 جنيه
100 ين يابانى21.2018 جنيه21.2695 جنيه
سعر الريال السعودى8.2211 جنيه8.2476 جنيه
سعر دينار كويتى99.9847 جنيه100.3978 جنيه
سعر درهم اماراتى8.3957 جنيه8.4242 جنيه
سعر اليوان الصينى4.2373 جنيه4.2517 جنيه

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