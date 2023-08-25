سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الجمعة 25-8-2023
استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الحدود السعرية التي سجلتها منذ عدة أشهر، وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع.
كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 25-8-2023.
سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك التنمية الصناعية : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|سعر دولار أمريكى
|30.8423 جنيه
|30.9386 جنيه
|سعر اليورو
|33.4670 جنيه
|33.5838 جنيه
|سعر الجنيه إسترلينى
|39.1265 جنيه
|39.2610 جنيه
|فرنك سويسرى
|35.0441 جنيه
|35.1575 جنيه
|100 ين يابانى
|21.2018 جنيه
|21.2695 جنيه
|سعر الريال السعودى
|8.2211 جنيه
|8.2476 جنيه
|سعر دينار كويتى
|99.9847 جنيه
|100.3978 جنيه
|سعر درهم اماراتى
|8.3957 جنيه
|8.4242 جنيه
|سعر اليوان الصينى
|4.2373 جنيه
|4.2517 جنيه