سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الجمعة 25-8-2023

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الحدود السعرية التي سجلتها منذ عدة أشهر، وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع.

كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 25-8-2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

العملة شراء بيع سعر دولار أمريكى 30.8423 جنيه 30.9386 جنيه سعر اليورو 33.4670 جنيه 33.5838 جنيه سعر الجنيه إسترلينى 39.1265 جنيه 39.2610 جنيه فرنك سويسرى 35.0441 جنيه 35.1575 جنيه 100 ين يابانى 21.2018 جنيه 21.2695 جنيه سعر الريال السعودى 8.2211 جنيه 8.2476 جنيه سعر دينار كويتى 99.9847 جنيه 100.3978 جنيه سعر درهم اماراتى 8.3957 جنيه 8.4242 جنيه سعر اليوان الصينى 4.2373 جنيه 4.2517 جنيه