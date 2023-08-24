الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر 24-8-2023

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا خلال تعاملات اليوم الخميس، وارتفع الذهب عيار 21 – أكثر اعيرة الذهب في مصر - بنحو 5 جنيهات، فيما ارتفعت كافة أعيرة الذهب، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 24-8-2023.

أسعار الذهب اليوم 

الذهب عيار 24: للبيع 2,589 جنيها، وللشراء 2,611 جنيها.

الذهب عيار 22: للبيع 2,373 جنيها، وللشراء 2,394 جنيها.

الذهب عيار 21: للبيع 2,265 جنيها، وللشراء 2,285 جنيها.

الذهب عيار 18: للبيع 1,941 جنيها، وللشراء 1,959 جنيها.

الذهب عيار 14: للبيع 1,510 جنيهات، وللشراء 1,523 جنيها.

الذهب عيار 12: للبيع 1,294 جنيها، وللشراء 1,306 جنيهات.

الأونصة: بيع 80,505 جنيهات، وللشراء 81,215 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 18,120 جنيها، وللشراء 18,280 جنيها.

الكيلو: بيع 2,588,571 جنيها، وللشراء 2,611,429 جنيها. 

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استقرار أسعار الذهب بالأسواق في منتصف التعاملات

اسعار ألجنيه الذهب والسبائك 

سبيكه TT BAR وزن ١١٦،٦٥ جرام عيار ٢٤: 328610 جنيهات.

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 100 جرام عيار 999.9 من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB 999.9 : 280635 جنيها.

جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرامات من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 19650 جنيها.

ربع جنيه ذهب عيار 21 وزن 2 جرام من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 4915 جنيها.

جنيه ذهب عيار 21 من إنتاج شركة لازوردي إيجيبت LAZURDE : 19990 جنيها.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 10465 جنيها.

ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد Swiss Gold ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد Swiss Gold : 5340 جنيها.

جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد Swiss Goldجنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد Swiss Gold : 20930 جنيها.

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هبوط صادرات الذهب السويسرية فى يوليو لتقلص الشحنات للصين

الذهب الجنية الذهب السبائك الدهب عيار 21 الذهب عيار 18

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