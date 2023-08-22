"غنخ للتعدين": استثماراتنا للتنقيب عن الذهب تصل لـ 60 مليار جنيه

أعلن عبد الحليم عسران، مدير شركة غنخ للتعدين، التعاقد على مناطق امتياز تصل لـ 140 كيلو متر مربع للبحث عن الذهب وباقي المعادن في غرب مدينة غارب بمحافظة البحر الأحمر.

وقال عسران في تصريح لـ"الدستور" إن الشركة وقعت خلال الفترة الماضية عقودا ومذكرات تفاهم مع الهيئة العامة للثروة المعدنية، ويجري في الوقت الحالي المراحل الأولى من الاستكشاف عن الذهب ونتمنى أن تكون البشائر جيدة في امتيازات الشركة.

وأوضح أن المناطق التي تعمل بها الشركة في الوقت الحالي تشهد مؤشرات جيدة، ونتطلع لتحقيق كشف جديد في جنوب غارب، وتم تجميع في الوقت الحالي كمية كبير من عينات التربة بالمنطقة التي نعمل بها في الوقت الحالي، وبناء على النتائج التي ستظهر من العينات سوف تستكمل الشركة برنامجها الخاص بالحفر والاستكشاف في مناطق امتيازها.

وأضاف مدير غنخ للتعدين أن الشركة وضعت خلال عامين فقط 60 مليار جنيه ميزانية للبحث والتنقيب عن الذهب في المناطق التي حصلت عليها للتنقيب عن الذهب، موضحا أن الشركة تضع الميزانية كل عامين في ظل أن الخصائص الجيولوجية غنية بالمعادن مما يعزز ثقتنا في العثور على الذهب.

وتابع إن الشركة لديها استعداد كبير وخطط للدخول في مناطق أخرى للتنقيب والبحث عن الذهب في حال طرح وزارة البترول والثروة المعدنية، أو الهيئة المصرية للثروة المعدنية أي مناقصات جديدة وكانت تلك المناطق جيدة بالنسبة لنا.

وثمن مدير عام الشركة منتدى مصر للتعدين، الذي أقيم في يوليو 2023، متوقعا أن تبدأ مصر في جني ثمار هذا النجاح من خلال جذب استثمارات جديدة من شركات أجنبية في قطاع التعدين، والتي تعكس الثقة الكبيرة للشركات الأجنبية في إمكانات وفرص التعدين في مصر، وتؤكد أن السياسات الاقتصادية والاستثمارية للبلاد تحظى بترحيب واهتمام عالمي.