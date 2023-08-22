الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب بالأسواق في منتصف التعاملات

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارا في منتصف التعاملات تأثرا بالبورصة العالمية.

وقال لطفي لبيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت استقرارا وفق آخر تحديث.

وأضاف لبيب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث الآتي:

أسعار الذهب الآن

سجل عيار ١٨    نحو     ١٩٤٦   جنيها


وسجل عيار ٢١    نحو   ٢٢٧٠   جنيها

وسجل عيار ٢٤   نحو     ٢٥٩٤   جنيها


وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه الذهب  ١٨١٦٠   جنيها، لافتا إلى أن الأسعار لا تشمل المصنعية. 

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