هبوط صادرات الذهب السويسرية في يوليو لتقلص الشحنات للصين

تراجعت صادرات الذهب السويسرية بنسبة 2% في يوليو مقارنة بشهر يونيو؛ لأن النمو الشديد في الصادرات إلى تركيا لم يعوض تقلص التصدير إلى الصين والهند.

وسويسرا هي أكبر مركز لتنقية ونقل السبائك في العالم بينما تعد الصين والهند أكبر أسواق استهلاكية حيث يتأثر الطلب المحلي بارتفاع الأسعار ولمواسم معينة.

وأظهرت بيانات الجمارك السويسرية تقلص الصادرات إلى الصين 19 بالمئة في يوليو لتصل إلى أضعف مستوياتها منذ مايو 2022 بينما تراجعت الشحنات إلى الهند 60 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2023.

وقال تجار سبائك في الهند إن أسعار الذهب انخفضت ثلاثة بالمئة حتى الآن في أغسطس، وانخرط تجار المجوهرات المحليون في عمليات شراء لموسم المهرجان القادم. وقفز التصدير إلى تركيا ليبلغ أعلى مستوى منذ فبراير 2023 مع صعود الطلب في غمرة ارتفاع التضخم أكثر من المثلين في يوليو.

كان العلماء من جامعة برن اكتشفوا رأس سهم في سويسرا مصنوع من بقايا نيزك حديدي ويبلغ عمره 3000 عام واختبر الجيولوجيون تركيبة القطعة الأثرية، والتي تشمل نوع من الألمنيوم، غير موجود بشكل طبيعي على الأرض.

وسقطت 3 نيازك فقط مع نفس التركيبة على الأرض في نفس الوقت تقريبا في أوروبا واحد في جمهورية التشيك، وآخر في إسبانيا، والثالث في إستونيا.

ويرجح الفريق أن صخرة الفضاء الإستونية كانت المرشح المحتمل للمواد التي صنع منها السلاح المكتشف، على بعد أكثر من 1400 ميل من سويسرا.

واستخدم الفريق طرقا مختلفة لاختبار التركيب، بما في ذلك صور المجهر الإلكتروني، والأشعة السينية، وتحليلات الإشعاع عالي الطاقة.

واعتقد الباحثون في البداية أن صخرة الفضاء المستخدمة في صنع السلاح جاءت من نيزك "تونبيرج" الذي تحطم في سويسرا منذ حوالي 160 ألف عام.