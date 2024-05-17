إعدام نصف طن حلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن تحرير 95 محضر وإعدام نصف طن منتجات لمصانع ومحلات اغذية وحلويات بدمياط، فى ضوء التعليمات المشددة بضرورة التكثيف المستمر للرقابة على جميع انواع المنشات الغذائية القائمة على انتاج وعرض وتداول الاغذية والمشروبات بكافة انواعها حرصا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء صحى وامن.

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وفرق من مراقبة الأغذية بعمل حملة للمرور على المنشات الغذائية شملت مصانع ومعارض ومحال غذائية متنوعة وأثناء التفتيش تلاحظ للجنه وجود نقص في الاشتراطات الصحيه الواجب توافرها في المنشآت تتمثل في نقص الاشتراطات بالارضيات والحوائط والأسقف وخطوط الإنتاج والاواني المستخدمه في التصنيع وكذا نقص في الادوات الواجب توافرها لضمان سلامة الغذاء كانت النتيجة كما يلي.

وشملت الحملة المرور على 75 منشاة عدد 57منشاة تدار بدون ترخيص تم تحرير 95 محضر جنحة صحية تم ضبط 600 كيلو منتجات البان وبقوليات تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم اعدام 500 كيلو اغذية تالفة وحلويات واوعية غير مطابقة للمواصفات واعدام150 لتر خل مغشوش

اعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط عن ضبط 1100 كيلو مخللات واغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى قبل استخدامها وبيعها للجمهور.