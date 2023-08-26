أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 26-8-2023

شهدت أسعار الدواجن تراجعا طفيفا في الأسعار في بداية الأسبوع حيث سجلت الأسعار 56 جنيها للكيلو، وذلك نتيجة إلى زيادة المعروض وتراجع الطلب.

وتقدم الدستور لمتابعيها أسعار الدواجن اليوم السبت 26 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورص الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 26 أغسطس

تراجعت أسعار كيلو لفراخ البيضاء اليوم في المزرعة، لتسجل 56 جنيهًا للكيلو، وتباع في الأسواق الشعبية بـ64 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم السبت 26 اغسطس

وصل سعر الساسو استقرار لتسجل 104 جنيهات للكيلو، وتباع في الأسواق الشعبية بـ 110 جنيهات .

أسعار الفراخ البلدي اليوم السبت 26 أغسطس

وقدرت أسعار كيلو البلدي اليوم في المزرعة بـ 112 جنيها للكيلو، وتباع في الأسواق الشعبية بـ 120 جنيه.

أسعار الفراخ الامهات اليوم السبت 26 أغسطس

وتراجع سعركيلو الفراخ أمهات في المزرعة لتسجل 52 جنيها للكيلو.

أسعار البط والحمام والنعام اليوم

بلغت أسعار كيلو لحم السمان اليوم السبت 26 أغسطس في بورصة الدواجن 60 جنيهًا للكيلو.

جاءت أسعار كيلو لحم فخذ نعام اليوم السبت 26 أغسطس في بورصة الدواجن في المزرعة 250 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار كيلو رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم السبت 26 أغسطس في بورصة الدواجن 100 جنيه للكيلو.

استقرت أسعار كيلو رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم السبت 26 أغسطس في بورصة الدواجن 80 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار كيلو لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم السبت أغسطس في بورصة الدواجن 57 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار كيلو لحم بط (بلدي) اليوم السبت أغسطس في بورصة الدواجن 100 جنيه للكيلو.

قدرت أسعار كيلو زغاليل الحمام (الجوز) اليوم السبت 26 أغسطس في بورصة الدواجن 125 جنيهًا للكيلو.

وصل أسعار كيلو لحم بط (مولار) اليوم السبت 26 أغسطس في بورصة الدواجن 65 جنيها للكيلو.

وصل أسعار كيلو نعام القائم اليوم السبت 26 أغسطس في بورصة الدواجن 120 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار كيلو بط (مسكوفي) اليوم السبت 26 أغسطس في بورصة الدواجن 100 جنيه للكيلو.

بلغت أسعار كيلو لحم نعام (مشفي) اليوم السبت 26 أغسطس في بورصة الدواجن 400 جنيه للكيلو.

جاءت أسعار كيلو لحم بياض بني (بطاريات) اليوم السبت 26 أغسطس في بورصة الدواجن 62 جنيهًا للكيلو.

جاءت أسعار كيلو لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم السبت 26 أغسطس في بورصة الدواجن 66 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار كيلو لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم السبت 26 أغسطس في بورصة الدواجن 59 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار كيلو لحم بط(فرنساوي) اليوم السبت 26 أغسطس في بورصة الدواجن 50 جنيهًا للكيلو.