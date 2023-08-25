أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 25-8-2023

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجلته في الفترة الأخيرة، وبلغ سعر الفراخ البيضاء عند 55 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، كما استقر سعر البيض، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم في مصر 25-8-2023.

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء: 55 جنيهًا.

سعر الدواجن الساسو: 102 جنيه.

سعر الدواجن امهات بيضاء: 60 جنيهًا.

وأرجع العاملون في صناعة الدواجن الانخفاضات التي سجلتها خلال هذه الفترة إلى تراجع أسعار الأعلاف ووفرة الإنتاج بالأسواق، وهو ما نتج عنه انخفاض الأسعار، وبالتالي تزايد الإقبال من قبل المواطنين بشكل كبير.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت ابيض شركات: 20 جنيه.

سعر كتكوت ساسو : 15.5 جنيه.

سعر كتكوت فيومي وش: 14 جنيهًا.

سعر كتكوت فيومي برابر: 13 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي هجين: 10.5 جنيه.

سعر كتكوت بلدي حر: 10 جنيهات.

سعر كتكوت جنيه ميز بيور: 15.5 جنيه.

سعر كتكوت روزي: 14 جنيهًا.

سعر كتكوت رومي أسمر: 45 جنيهًا.

سعر رومي أسمر عمر شهر: 55 جنيهًا.

سعر سمان: 5 جنيهات.

سعر بط فرنساوي: 20 جنيهًا.

سعر بط بيور شوفان: 25 جنيهًا.

سعر بط مسكوفي: 36 جنيهًا.

سعر بط مولر: 33 جنيهًا.

سعر بط بغالي: 33 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض خلال تعاملات اليوم الجمعة في المزرعة، وجاءت كالتالي:

بيض أبيض 109 جنيهات.

بيض أحمر 111 جنيهًا.

بيض بلدي 120 جنيهًا.

وتنتج مصر حوالي ١,٤ مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي ٣٢٠ مليون دجاجه، كما تنتج مصر حوالي ١٤ مليار من بيض المائدة.

ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر حوالي ١٠٠ مليار جنيه، كما تستوعب صناعة الدواجن في مصر حوالي ٣ مليون عامل.