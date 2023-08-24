تراجع جديد في أسعار الدواجن.. والتجار يكشفون الأسباب

شهدت أسعار الدواجن تراجعا جديدا في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث انخفض سعر الكيلو الواحد ما بين ٢ لـ ٣ جنيهات، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ورصدت "الدستور" أسعار الدواجن داخل المحال وحجم الإقبال عليها خلال الفترة الجارية، والتي جاءت على النحو التالي، يقول هاني رضا، إحدى تجار الدواجن بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن أسعار الدواجن شهدت تراجعا جديدا خلال الأيام القليلة الماضية وهو ما نتج عنه تزايد الإقبال بشكل كبير من قبل المواطنين بغرض شراء كميات وتخزينها استغلالا لتراجع الأسعار وتخوفهم من عودة ارتفاع الأسعار من جديد.

وتابع إن سعر كيلو الدواجن البيضاء يتراوح ما بين ٦٨ لـ ٧٠ جنيها في الكيلو الواحد، أما الدواجن البلدي فقد تراوح سعرها ما بين ١٠٠ لـ ١٠٥ جنيهات في الكيلو الواحد، وتراوح سعر الوراك ما بين ٦٩ لـ٧٢ جنيها في الكيلو الواحد، وسعر الكبد والقوانص تراوح ما بين ٨٥ لـ٩٠ جنيها في الكيلو الواحد.

ومن جانبه أوضح سيد، أحد أصحاب محال الدواجن بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن أسعار الدواجن تشهد تراجعا مؤخرا بسبب وفرة المعروض في الأسواق بجانب وفرة الأعلاف وتراجع سعرها ما نتج عنه انخفاض أسعار الدواجن.

واستكمل حديثه بأن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الأشهر الماضية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، وهو ما تسبب في نقص المعروض من الدواجن والبيض وتسبب في قفزات أسعار الدواجن بشكل كبير.

أضاف منصور محمود، أحد تجار الدواجن بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن هناك تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن مؤخراً، حيث تراوح الدواجن البيضاء ما بين ٥٦ لـ ٥٨ جنيها بالمزرعة ليصل سعرها للمواطنين ما بين ٥٩ لـ٦٠ جنيها للكيلو الواحد.

وأكد أن تراجع الأسعار جاء نتيجة لتراجع أسعار الأعلاف ووفرة الإنتاج بالأسواق، وهو ما نتج عنه انخفاض الأسعار وبالتالي تزايد الإقبال من قبل المواطنين بشكل كبير.