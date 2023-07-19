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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تراجع أسعار الدواجن.. ومواطنون: "التجار غير ملتزمين ونحتاج مزيدًا من الرقابة"

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

أعلنت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق بصورة ملحوظة في الأسواق، بعد أن كانت ثابتة منذ فترة كبيرة، ومن قبل عيد الأضحى، حيث يستقر سعرها داخل المزارع ويصل إلى 67 جنيهًا، حيث إن الأسعار انخفضت بفرق 10 جنيهات، منذ بداية الأسبوع الحالي.

كما أكد في وقت سابق الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تراجع أسعار الدواجن بنسبة 10% والبيض بنسبة 3%، حيث انخفضت أسعار الدواجن من 66 جنيهًا للكيلو في المزرعة إلى 59 جنيهًا في المزرعة، وانخفضت أسعار كرتونة البيض من 116 و117 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو، كما انخفضت أسعار الأعلاف بنسبة 30%، حيث انخفض سعر الطن من 29 ألف جنيه إلى 22 ألف جنيه، نتيجة زيادة الإفراج عن المواد الخام للأعلاف.

ورصد "الدستور" أسعار الدواجن بالأسواق وحجم الإقبال عليها من قبل المواطنين والتي جاءت على النحو التالي، حيث تراوح سعر الدواجن البيضاء ما بين ٧٣ و٧٥ جنيهًا للكيلو الواحد، الدواجن البلدي تراوح سعر الكيلو ما بين ١٠٠ و١٠٥ جنيهات، كيلو البانيه تراوح ما بين ١٧٥ و١٦٥ جنيهًا، كيلو الأوراك تراوح ما بين ٧٣ و٧٥ جنيهًا للكيلو الواحد، الكبد والقوانص تراوح ما بين ٩٥ و١٠٠ جنيه للكيلو الواحد، وذلك بسوق منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة.

وتقول إسراء عطاالله، إحدى أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن التجار غير ملتزمين بالأسعار التي تحددها شعبة الدواجن، وعلى الرغم من تراجع أسعار الدواجن بنسب كبيرة، إلا أن التجار ما زالوا يقومون بالبيع بالأسعار القديمة دون الالتفات للانخفاض الملحوظ الجاري خلال الفترة الحالية.

أضافت إيمان محمد، إحدى أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن هناك جشعًا واستغلالًا من قبل تجار السوق والذين لم يلتزموا بتراجع أسعار الدواجن الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الجارية خاصة بالتزامن مع تراجع أسعار الأعلاف.

وطالبت شاهندا طارق، إحدى أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، بضرورة وجود رقابة وحملات رقابية على الأسواق وإجبار التجار على الالتزام بالأسعار وعدم الاستمرار في الجشع وارتفاع الأسعار، لافتة إلى أن التجار ما زالوا يتعاملون بالأسعار القديمة ولا وجود لأي انخفاض أو تراجع في أسعار الدواجن والبيض.

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