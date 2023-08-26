السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم السبت 26-8-2023

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

زاد البحث عن أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 26-8-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية؛ بسبب الركود الاقتصادي الناتج عن حرب أوكرانيا وروسيا.

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 26-8-2023

يقدم "الدستور" أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 26-8-2023 وفقًا للأسعار الأخيرة في الأسواق المصرية للمستهلكين والتي تشهد استقرارًا ملحوظًا بسبب توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربيين وهي كما يلي:

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع للتجار نحو 55 جنيهًا وفي الأسواق للمستهلكين نحو 64 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي في المزارع للتجار نحو 90 جنيهًا وفي الأسواق للمستهلكين نحو 95 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الدواجن الساسو في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 104 جنيهات، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الدواجن الأمهات في المزارع للتجار نحو 50 جنيهًا وفي الأسواق للمستهلكين نحو 55 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.
سجل سعر كيلو البط في المزارع للتجار نحو 98 جنيهًا، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 110 جنيهات، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

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سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الجمعة 25-8-2023

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أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 25-8-2023

 

أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين

يتراوح سعر الكتكوت الابيض عمر يوم من 11_12 جنيهًا.

يتراوح سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 11_12 جنيهًا.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 8_9 جنيهات.

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ارتفاع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 25-8-2023

 

أسعار البيض البلدي في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 100 وفي الأسواق للمستهلكين نحو 112 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 100 وفي الأسواق للمستهلكين نحو 107 جنيهات.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 100 وفي الأسواق للمستهلكين نحو 121 جنيهًا.

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أسعار الفراخ بورصة الدواجن سعر كيلو الدواجن البيضاء سعر كيلو الدواجن كيلو الدواجن الدواجن البلدي كيلو البط

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