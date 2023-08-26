أسعار أفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم السبت 26-8-2023

زاد البحث عن أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 26-8-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية؛ بسبب الركود الاقتصادي الناتج عن حرب أوكرانيا وروسيا.

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 26-8-2023

يقدم "الدستور" أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 26-8-2023 وفقًا للأسعار الأخيرة في الأسواق المصرية للمستهلكين والتي تشهد استقرارًا ملحوظًا بسبب توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربيين وهي كما يلي:

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع للتجار نحو 55 جنيهًا وفي الأسواق للمستهلكين نحو 64 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي في المزارع للتجار نحو 90 جنيهًا وفي الأسواق للمستهلكين نحو 95 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الدواجن الساسو في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 104 جنيهات، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الدواجن الأمهات في المزارع للتجار نحو 50 جنيهًا وفي الأسواق للمستهلكين نحو 55 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو البط في المزارع للتجار نحو 98 جنيهًا، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 110 جنيهات، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين

يتراوح سعر الكتكوت الابيض عمر يوم من 11_12 جنيهًا.

يتراوح سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 11_12 جنيهًا.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 8_9 جنيهات.

أسعار البيض البلدي في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 100 وفي الأسواق للمستهلكين نحو 112 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 100 وفي الأسواق للمستهلكين نحو 107 جنيهات.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 100 وفي الأسواق للمستهلكين نحو 121 جنيهًا.