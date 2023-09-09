أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 9-9-2023 فى مصر

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 9-9-2023 في مصر محور اهتمام الملايين من المواطنين خاصة ربات البيوت الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية بسبب الركود الاقتصادي الناتج عن حرب أوكرانيا وروسيا.



أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 9-9-2023 في مصر

نستعرض تفاصيل أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 9-9-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين والتي تشهد استقرارا ملحوظا بسبب توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربيين وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 55 جنيه وفي الأسواق الشعبية للمواطنين نحو 64 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 55 جنيه وفي الأسواق الشعبية للمواطنين نحو 60 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 95 جنيه وفي الأسواق الشعبية للمواطنين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 50 جنيه وفي الأسواق الشعبية للمواطنين نحو 60 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط البلدي في المزارع للتجار نحو 90 جنيه وفي الأسواق الشعبية للمواطنين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط مولارد في المزارع للتجار نحو 80 جنيه وفي الأسواق الشعبية للمواطنين نحو 85 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي في المزارع للتجار نحو 70 جنيه وفي الأسواق الشعبية للمواطنين نحو 75 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البانية في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 160 جنيه.

سجل سعر كيلو الأوراك في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 75 جنيه.

سجل سعر كيلو الدبابيس في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 70 جنيه.

سجل سعر كيلو الأجنحة في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 55 جنيه.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 80 جنيه.

سجل سعر كيلو الشيش طاووق في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 85 جنيه.

أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 115 وفي الأسواق للمستهلكين نحو 120 جنيه.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 110 وفي الأسواق للمستهلكين نحو 120 جنيه.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 115 وفي الأسواق للمستهلكين نحو 120 جنيه.