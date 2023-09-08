تجار يكشفون السر وراء ارتفاع أسعار الطماطم

شهدت أسعار الطماطم منذ عدة أيام ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق بأسعار متغيرة من سوق إلى آخر الأمر الذي أثار جدل المواطنين، حيث تراوح سعر الكيلو من 12 إلى 15 جنيهًا في أسواق التجزئة، وسط توقعات بانخفاض سعرها في آخر شهر سبتمبر خاصة بعد انتهاء موجة الحر ورصدت الدستور آراء التجار لمعرفة السبب وراء ارتفاعها بهذا الشكل بعد توقه المواطنين أن السبب وراء الارتفاع التجار.

موجة الحر الشديدة

قال محمود علي أحد بائعي الطماطم في سوق الأخبار بمدينة السادس من أكتوبر: "الطماطم سعرها تغير مع موجة الحر الشديدة في شهر أغسطس الماضي وده السبب الذي أتلف عدد كبير من المحاصيل الزراعية وبعدها ارتفع سعر الطماطم تدريجياً من سوق إلى آخر، سوق الأخبار أقل سعرًا من الأسواق فيتراوح السعر ما بين 12 لـ15 جنيهًا حسب جودتها من نوع آخر أو حجمها وملمسها سواء طرية أو جامدة".

المناخ السبب

وأضاف أبو حسين بائع آخر: "يساهم المناخ الحالي في ضعف نمو النبات وانتشار الحشرات والأمراض مما يساعد في قلة الإنتاج، وقلة وصول المياه بسبب جفاف الأرض بسبب الحر الشديد والأمر الذي جعل الفلاحين يعوضون خسائرهم بغلاء أسعار الطماطم فبالتالي غالية على التجار والبائعين لأن بالتالي لا أحد يتحمل الخسارة بسبب تلف الطماطم في الأرض".

الأسعار كانت مستقرة

وأشار إلى أن الأسعار كانت مستقرة الأسبوعين الماضين ويتراوح سعرها من 5 لـ6 ووصلت إلى الثلاثة كيلو بعشرة جنيهات ولكن الأسبوع الحالي ارتفع الأسعار من التجار فبالتالي البائعين يضطروا إلى ارتفاع السعر لأنها غالية على الجميع وليس البائع فقط وقلة الإنتاجية بسبب تلف الطماطم من موجه الحر الشديدة هو السبب وراء ارتفاع أسعار الطماطم بهذا الشكل والذي يعتبر الضعف.

تاجر ينصح عدم تخزين الطماطم

ونصح عبدالعزيز أحد تجار الطماطم المواطنين بعد شراء كميات كبيرة للتخزين وانتظار انخفاض الطماطم لأنها سوف تنخفض بشكل كبير بعد انتهاء موجه الحر والتي سوف تنتهي مع بداية فصل الشتاء بعدها يتوقع انخفاض سعر الطماطم ما يقرب من النصف، وسوف يزيد الإنتاج بسبب رطوبة الأراضي في فصل الشتاء.