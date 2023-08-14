الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: التجار والوسطاء سبب ارتفاع أسعار الطماطم فى الأسواق

طماطم
طماطم

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ارتفاع أسعار الطماطم يعود إلى الموجة الحارة وقلة الإنتاج، وبعد انكسار الموجة الحارة ستنخفض الأسعار. وأضاف عطا، في حديثه لـ"الدستور"، أن إنتاج الطماطم ينخفض في فترة فاصل العروات، خاصة في نهاية العروة الصيفية، مما يؤدي إلى تقلص المعروض، وكذلك تحد من عمليات النقل للإنتاج مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتم النقل في الصباح الباكر، مما يؤدي إلى انخفاض الكميات وزيادة الأسعار. 

وأشار عطا إلى أن تداول الوسطاء للطماطم يمكن أن يكون سببًا في ارتفاع الأسعار.

الزراعة التجار والوسطى سبب ارتفاع أسعار الطماطم

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