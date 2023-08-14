الزراعة: التجار والوسطاء سبب ارتفاع أسعار الطماطم فى الأسواق

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ارتفاع أسعار الطماطم يعود إلى الموجة الحارة وقلة الإنتاج، وبعد انكسار الموجة الحارة ستنخفض الأسعار. وأضاف عطا، في حديثه لـ"الدستور"، أن إنتاج الطماطم ينخفض في فترة فاصل العروات، خاصة في نهاية العروة الصيفية، مما يؤدي إلى تقلص المعروض، وكذلك تحد من عمليات النقل للإنتاج مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتم النقل في الصباح الباكر، مما يؤدي إلى انخفاض الكميات وزيادة الأسعار.

وأشار عطا إلى أن تداول الوسطاء للطماطم يمكن أن يكون سببًا في ارتفاع الأسعار.