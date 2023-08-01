نقيب الفلاحين يكشف سر الارتفاع المفاجئ في أسعار الطماطم

حالة من الغضب سيطرت على روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ليتصدر ارتفاع سعر الطماطم محركات البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل"، بسبب أن الارتفاع كان مفاجئًا حيث ارتفع إلى الضعف خلال 48 ساعة، وسجل سعر كيلو الطماطم 12 جنيهًا بعدما كان سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات فقط في السوق المصري.

وكشف حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، سر الارتفاع المفاجئ في الأسعار، بسبب ضعف الإنتاج الذي يشهده الفلاحين في ظل الا رتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد مؤخرًا، ومع دخول أغسطس الجاري لعام 2023.

وقال نقيب الفلاحين، لـ"الدستور":"الطماطم بتتزرع في الصوب الزراعية وهذا يجعلنا نحتاج إلى أسمدة وتكون بسعر مرتفع لأنها مختلفة تمامًا عن زراعة الطماطم في الأرض الزراعية العادية وهذا يٌسبب مضاعفة سعرها، لكن ستكون هناك زراعة جديدة خلال الأيام المقبلة، ما سيحد من موجة الارتفاع المفاجئ في الأسعار الذي شهده محصول الطماطم خلال الأيام الماضية.

مصر في المركز الخامس في إنتاج الطماطم

ووفق منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أتت مصر في المركز الخامس من إنتاج الطماطم بعد الصين والهند وتركيا والولايات المتحدة وإيطاليا وايران وإسبانيا والمكسيك والبرازيل.

وبلغ إنتاج محصول الطماطم في العالم خلال العام 2020 186.6 مليون طن، منهم 62.6% من آسيا فقط، والباقي موزع على دول العالم، حيث جاءت مصر، ضمن أكثر 5 دول إنتاجًا للطماطم في العام 2020، ويحظى مركز إسنا بالأقصر بإنتاج 30% من الطماطم المصرية.