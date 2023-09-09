أسعار شرائح الكهرباء المنزلى حتى يناير المقبل

يتساءل الكثيرين، عن أسعار الشرائح الخاصة بالكهرباء في المنازل، حيث تصدر السؤال مواقع البحث الاجتماعي في الساعات الأخيرة، ففي التقرير التالي يوضح "الدستور" أسعار شرائح الكهرباء المنزلي وفق ما أعلنته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حتى شهر يناير المقبل.

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي 2023:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات "48 " قرشا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات "58 "قرشا.

في حالة تجاوز الاستهلاك 100 ك.و.س/شهر يتم حساب الشرائح كالأتي:

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات "77" قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات "106" قرشا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات "128" قرشا.

في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر ،من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم "128" قرشًا.

في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 145" قرشا".

كيف يتم تحديد أسعار شرائح الكهرباء في المنازل؟

يعتبر تحديد أسعار شرائح الكهرباء المنزلي موضوعًا هامًا ومثيرًا للاهتمام، حيث يتعلق الأمر بتحديد تكاليف استهلاك الكهرباء في المنازل وتقديم فواتير الكهرباء الشهرية، حيث تتأثر أسعار شرائح الكهرباء المنزلي بعدد من العوامل، ومنها:

تكلفة إنتاج الكهرباء: يعتبر سعر الوقود المستخدم في توليد الكهرباء وتكلفة الصيانة وتشغيل المحطات الكهربائية من العوامل الأساسية التي تؤثر في تحديد أسعار الكهرباء المنزلي. فعلى سبيل المثال، ارتفاع أسعار النفط أو الغاز الطبيعي قد يؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء وبالتالي زيادة أسعار الشرائح.

الطلب والعرض: يُعتبر التوازن بين الطلب والعرض عاملًا مؤثرًا في تحديد أسعار الكهرباء، فعندما يكون الطلب على الكهرباء أكبر من العرض المتوفر، فقد يحدث زيادة في أسعار الشرائح للتحكم في الاستهلاك وتحسين الاستدامة.

تكاليف النقل والتوزيع: يشمل هذا العامل تكلفة نقل الكهرباء من المحطات الكهربائية إلى المنازل وتوزيعها في الشبكة الكهربائية المحلية، وقد تؤثر تكاليف الصيانة والترميم وتوسيع البنية التحتية على أسعار الشرائح.

التشريعات والضرائب: قد تفرض الحكومات رسومًا وضرائب إضافية على استهلاك الكهرباء المنزلي لتمويل الخدمات العامة أو تشجيع الاستدامة البيئية، تلك الضرائب قد تنعكس على أسعار الشرائح المنزلية.