رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023| موقع وزارة الكهرباء

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023 من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها مؤخرًا على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، إذ تبدأ الشركة القابضة للكهرباء في بداية كل شهر تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين، ومع بدء شهر سبتمبر، انطلق المحصلون في جولاتهم لتحصيل فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2023.

وفي إطار التسهيل على المواطنين توفر وزارة الكهرباء والطاقة عددًا من الخدمات التي من شأنها تيسير عملية تحصيل الكهرباء، أبرزها الاستعلام عن فواتير الكهرباء بما فيها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2023، عبر الإنترنت دون الحاجة لانتظار قدوم المحصل.

اقرأ ايضا

وتستعرض "الدستور" الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023 وخطوات الاستعلام عن شهر سبتمبر 2023 من كافة أنحاء الجمهورية.

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر 2023

ويمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023، عبر اتباع الخطوات التالية:

1- قم بالدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة من خلال الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــا.

- قم باختيار الخدمات ومنها اختار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

- قم باختيار القطاع التابع له.

- اختر الفرع التابع لك والمتواجد على يمين فاتورة الكهرباء من الأعلى.

- قم بكتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام بشكل صحيح.

- اضغط على أيقونة إظهار الفاتورة سوف تظهر لك أخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.

- وستظهر لك قيمة الفاتورة لشهر سبتمبر.

- ويمكنك تسديد الفاتورة من خلال محصل الكهرباء أو أقرب فرع للشركة.

- أو من خلال خدمات فوري وفودافون كاش وغيرها من الخدمات الأخرى.

- وإذا لم تظهر الفاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح ورقم الاشتراك.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط 2023

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة إمكانية الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2023 بالإسم فقط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على موقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء والطاقة من هنــــــــــــا.

- قم باختيار شركة الكهرباء التابعة لك.

- اضغط على أيقونة «الاستعلام عن فواتير الكهرباء».

- قم بإدخال رقم المشترك المدون أعلى فاتورة الكهرباء، والذي يتكون من 10 أرقام.

- اضغط على خانة «استعلام».