مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لترشيد الاستهلاك والتحكم فى فاتورة الكهرباء

تزداد أهمية ترشيد الكهرباء، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، والتي تدفع البعض لاستخدام مكيفات الهواء، بهدف تخفيض درجة الحرارة أكبر قدر ممكن، لذا مهم ترشيد الطاقة الكهربائية لتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستهلاك واتباع بعض العادات غير الصحيحة.

ويساعد ترشيد استهلاك الكهرباء على خفض قيمة فواتير الكهرباء الشهرية، وتقليل انبعاثات الطاقة مما يؤدي إلى خلق بيئة صحية ونظيفة في المنزل.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز طرق ترشيد الكهرباء وأهم الوسائل التي يمكن اتباعها لتخفيض قيمة فواتير الكهرباء.

الاستخدام الصحيح للعداد الكهربائي

التأكد من شحن العداد في بداية الشهر حتى تتم برمجته على نظام الشريحة الأولى- المعروفة باسم التحميل الخفيف.

التأكد من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن العداد الكهربائي.

فصل جميع الأجهزة الكهربائية من القابس عند شحن العداد عدا بعض المصابيح الصغيرة.

فصل الكهرباء فور شحن العداد لمدة ساعتين لتقليل سعة الاستهلاك.

الثلاجة والمبرد:

تنظيف الظهر الشبكي وأنابيب التبريد الخاصة بالثلاجة للحد من التحميل الوهمي على الكهرباء.

تقليل الفتح المتكرر لباب الثلاجة الذي يؤدي إلى تسريب الهواء البارد، فيزداد استهلاك الطاقة لاسترجاع درجة التبريد المطلوبة.

إزالة الثلج المتراكم على جدران الثلاجة من الداخل.

تفادي وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة مباشرة.

ضبط درجة حرارة كل من المبرد والثلاجة بطريقة تناسب فصلي الشتاء والصيف.

أجهزة التكييف:

استخدام درجة تبريد مناسبة- 24 درجة مئوية- للحد من كمية الكهرباء المستخدمة.

استخدام المراوح العادية بدلاً من التكييف عند انخفاض درجة الرطوبة في الهواء.

تشغيل التكييف في غرف مُحكمة الغلق لتقليل تسرب البرودة.

تنظيف فلتر الهواء بداخل التكييف من الأتربة.

تحديد فترة زمنية تكفي لتبريد الغرفة بواسطة ضبط مؤقت التكييف.

الغسالة والمجفف:

تقليل عدد مرات التشغيل من خلال تقسيم دفعات الغسيل على الأسبوع.

تشغيل الغسالة بأقصى حمولة من الملابس لتجنب هدر الطاقة.

استبدال المجفف بأشعة الشمس كمصدر طبيعي لتجفيف الملابس.

السخان الكهربائي:

تقليل درجة حرارة الماء المستخدمة عند الاستحمام.

تشغيل صنبور الماء الساخن عند الحاجة فقط.

إصلاح جميع أنابيب المياه المتعلقة بالسخان الكهربائي.

استخدام السخان الشمسي بدلاً من السخان الكهربائي.

نصائح عامة لترشيد استهلاك الكهرباء