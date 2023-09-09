أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 9-9-2023

ننشر أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 9-9-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب والتي تشهد استقرارا ملحوظا في الآونة الأخيرة بفعل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة.



أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 9-9-2023

يمكن معرفة أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 9-9-2023 من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها الدستور للقراء يوميا في مختلف المجالات الحياة والتي تهم قطاع عريض من المواطنين وإليكم الأسعار بالتفصيل من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب دون تكلفة النقل والعتالة ومكاسب التجار:-

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 33500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي نحو 33000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بيانكو نحو 32000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 32500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 32500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال نحو 32800 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 32200 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 32400 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 32500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 32700 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 31800 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 32100 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي نحو 2150 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 2050 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة التعمير نحو 2000 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الصعيد نحو 2070 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسيوط نحو 2070 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العامرية نحو 2090 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة البرج نحو 2090 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المهندس نح.و 2070 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الماكس نحو 2100 جنيه للطن.