أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 8-9-2023

استقر سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الأسعار التي سجلتها منذ بداية سبتمبر الجاري، واتجهت أغلب شركات الحديد إلى تثبيت سعر طن الحديد عند نفس الأسعار التي سجلتها الشهر الماضي، بينما اتجهت شركة حديد الجارحي إلى خفض سعر طن الحديد بنحو 1000 جنيه مع حالة الركود التي يعاني منها سوق مواد البناء.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء و سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 8-9-2023.

سعر طن الحديد اليوم

حديد عز : 33,500 جنيه

حديد الجارحي : 33000 جنيهاً للطن

حديد بيانكو 32,000 جنيه

حديد العشري 32,500 جنيه

الحديد من المصريين 32,500 جنيه

الحديد من بشاى 33,000 جنيه

حديد العتال 32,800 جنيه

حديد المعادى 32,200 جنيه

حديد الكومى 32,400 جنيه

حديد المراكبى 32,500 جنيه

حديد عطية 32,700 جنيه

حديد سرحان 31,800 جنيه

حديد مصر ستيل 32,100 جنيه

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت السويدي 2,150 جنيه

أسمنت المصريين 2,050 جنيه

أسمنت التعمير 2,000 جنيه

أسمنت الصعيد 2,070 جنيه

أسمنت أسيوط 2,070 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2,090 جنيه

أسمنت البرج 2,090 جنيه

أسمنت المهندس 2,070 جنيه

أسمنت الماكس 2,100 جنيه

أسمنت النهضة 2,180 جنيه

أسمنت أسوان 2,150 جنيه

أسمنت السد العالي 2,150 جنيه

أسمنت قنا 2,170 جنيه

أسمنت المخصوص 1,920 جنيه

أسمنت السويس 1,940 جنيه

أسمنت العسكري 1,900 جنيه

أسمنت النصر 1,970 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,900 جنيه

أسمنت حلوان 1,950 جنيه

العسكري بني سويف 1,960 جنيه

أسمنت المنيا 1,970 جنيه

أسمنت تايتان 1,950 جنيه

أسمنت المصري 1,940 جنيه

أسمنت الممتاز 1,970 جنيه