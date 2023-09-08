الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 8-9-2023

مواد البناء
مواد البناء

استقر سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الأسعار التي سجلتها منذ بداية سبتمبر الجاري، واتجهت أغلب شركات الحديد إلى تثبيت سعر طن الحديد عند نفس الأسعار التي سجلتها الشهر الماضي، بينما اتجهت شركة حديد الجارحي إلى خفض سعر طن الحديد بنحو 1000 جنيه مع حالة الركود التي يعاني منها سوق مواد البناء. 

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء و سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 8-9-2023. 

سعر طن الحديد اليوم 

  • حديد عز : 33,500 جنيه
  • حديد الجارحي : 33000 جنيهاً للطن
  • حديد بيانكو  32,000 جنيه
  • حديد العشري      32,500 جنيه
  • الحديد من  المصريين    32,500 جنيه
  • الحديد من بشاى  33,000 جنيه
  • حديد العتال  32,800 جنيه
  • حديد المعادى      32,200 جنيه
  • حديد الكومى 32,400 جنيه
  • حديد المراكبى     32,500 جنيه
  • حديد عطية  32,700 جنيه
  • حديد سرحان      31,800 جنيه
  • حديد مصر ستيل  32,100 جنيه

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سعر الأسمنت اليوم 

  • أسمنت السويدي    2,150 جنيه
  • أسمنت المصريين  2,050 جنيه
  • أسمنت التعمير     2,000 جنيه
  • أسمنت الصعيد     2,070 جنيه
  • أسمنت أسيوط      2,070 جنيه
  • أسمنت العامرية عادة     2,090 جنيه
  • أسمنت البرج      2,090 جنيه
  • أسمنت المهندس    2,070 جنيه
  • أسمنت الماكس     2,100 جنيه
  • أسمنت النهضة     2,180 جنيه
  • أسمنت أسوان      2,150 جنيه
  • أسمنت السد العالي 2,150 جنيه
  • أسمنت قنا   2,170 جنيه
  • أسمنت المخصوص       1,920 جنيه
  • أسمنت السويس    1,940 جنيه
  • أسمنت العسكري   1,900 جنيه
  • أسمنت النصر      1,970 جنيه
  • أسمنت سيناء 42.5      1,900 جنيه
  • أسمنت حلوان      1,950 جنيه
  • العسكري بني سويف     1,960 جنيه
  • أسمنت المنيا 1,970 جنيه
  • أسمنت تايتان      1,950 جنيه
  • أسمنت المصري   1,940 جنيه
  • أسمنت الممتاز     1,970 جنيه

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