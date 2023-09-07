سعر الدولار فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 7- 9- 2023

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس في كافة البنوك المصرية عند نفس السعر الذي سجلته منذ عدة أشهر مع اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة اكثر من مرة دون تغيير سعر صرف الجنيه مقابل العملات .

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 30.8423 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الجنيه مقابل كافة العملات العربية والأجنبية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الخميس 7- 9- 2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.8500 جنيه للشراء، و30.9500 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك SAIB :30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملات الأجنبية