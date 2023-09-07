الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 7- 9- 2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس في كافة البنوك المصرية عند نفس السعر الذي سجلته منذ عدة أشهر مع اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة اكثر من مرة دون تغيير سعر صرف الجنيه مقابل العملات . 

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 30.8423 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع. 

كما استقر سعر صرف الجنيه مقابل كافة العملات العربية والأجنبية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الخميس 7- 9- 2023. 

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر:  30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.8500 جنيه للشراء، و30.9500 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك SAIB  :30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

التموين: انضمام مصر لـ"بريكس" سيكون له أثر كبير على انخفاض أسعار الذهب

محلل اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط فى أمريكا نتيجة نقض الضخ السعودى والروسى

سعر العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8423  جنيه مصري 30.9386 جنيه مصري
يورو33.1154 جنيه مصري33.2311 جنيه مصري
جنيه إسترلينى38.7194 جنيه مصري38.8434 جنيه مصري
فرنك سويسرى34.6309 جنيه مصري34.7546 جنيه مصري
100 ين يابانى20.9200 جنيه مصري20.9867 جنيه مصري
ريال سعودى8.2220 جنيه مصري8.2481 جنيه مصري
دينار كويتى99.9653 جنيه مصري100.3099 جنيه مصري
درهم اماراتى8.3961 جنيه مصري8.4248 جنيه مصري
اليوان الصينى4.2224 جنيه مصري4.2367 جنيه مصري

 

 

 

 

 

 

 

 

txt

سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023

الدولار العملات الاجنبية يورو جنيه استرليني فرنك سويسري

الأكثر قراءة

"الكهرباء" تدرس إنشاء 4 وحدات نووية جديدة فى مطروح

محاكمة 12 متهما بقتل صاحب محلات الفقير.. اليوم

مصر تواجه روسيا.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-9-2023

استقرار عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 7- 9- 2023 فى مصر

سعر الدولار فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 7- 9- 2023

وفاة أكبر مُعمرة فى الفيوم عن عمر يناهز 113 عاماً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

محمد رفعت

الرئيس !

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال