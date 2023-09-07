الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكة الحديد: توفيرعدة طرق للحصول على تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية

قطارات
قطارات

أعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات  من خلال عدد من الطرق المختلفة، تيسيرا على جمهور الركاب ولمواجهة  التكدس أمام شبابيك التذاكر، وذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها وتنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير،  وزير النقل، بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

الحجز الإلكترونى للتذاكر

وأوضحت الهيئة، فى بيان صادر عنها، أن تذاكر السفر التى سيتم توفيرها تشمل: 

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2-الحجز الالكتروني (أونلاين) من خلال موقع الحجز الإلكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902.

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات (الثالثة المكيفة – التهوية  الديناميكية) للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية التي تقدر بـ320 منفذا.

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حجز التذاكر قبل السفر 

كما تؤكد الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوما، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية (كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى (ال POS) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

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والهيئة لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة مميزة لجمهور الركاب وذلك في ظل النقلة النوعية الكبيرة في مستوي الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويا.

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