ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير النقل: إنفاق 2 تريليون جنيه على مشروعات النقل ليس كبيرا لتحقيق التنمية

وزير النقل،
وزير النقل،

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه لن يُضار أي مواطن في العريش بسبب أعمال التنمية والتطوير وسيحصل على التعويض المناسب

وأضاف وزير النقل خلال مداخلة ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن خط السكك الحديد سيمر من الفردان إلى شرق بورسعيد مرورًا ببئر العبد-العريش- طابا. 

وأوضح أنه تم تركيب خط سكك حديد بدلًا من الذي تعرض للسرقة في 2011م، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء مناطق زراعية وصناعية على جانبي طريق الفردان-بئر العبد، كما يتم إنشاء ميناء العريش أيضاً وتبلغ أرصفة ميناء العريش 12 كيلومتر ، معقبًا: "نقوم بتصدير منتجات مختلفة إلى أمريكا وأوروبا من خلال ميناء العريش، والعائد منه بدأ منذ بداية العمل فيه". 

وتابع الفريق كامل الوزير: "اتفقنا مع وزراء النقل في العراق والأردن والإمارات والسعودية ليكون خط سكة حديد طابا- العريش لخدمة التجارة العربية".

وأشار إلى أن إنفاق 2 تريليون جنيه على مشروعات النقل ليس كبيرًا لتحقيق التنمية، مؤكدًا أن تنمية الدول الكبرى لن تتم إلا بمشروعات عملاقة في البنية التحتية، كما أن كل قطاعات التطوير من زراعة وصناعة تعتمد على شبكات الطرق وخطوط النقل.

ولفت إلى أنه تم إنشاء 7 آلاف كيلومتر طرق جديدة في 9 سنوات. 

الأكثر قراءة

رئيس رابطة الأندية: تغيير اسم الدورى المصرى

بعد نشر قصته.. مَن هو الجيولوجي المصري المطلوب تكريمه في السعودية؟

"تذكرتى" تُكذب "المصرى اليوم" حول أسعار حفل تذاكر تامر حسنى بمهرجان العلمين 2023

وزير النقل: الرئيس السيسى وجه بترضية كل أهالى العريش

بتفتحوا باب جهنم.. الباز يطالب "المهن التمثيلية" بسحب بيان أزمة مسلسل "ليه لا"

12 كيلو جرامًا.. الكشف عن تفاصيل التصميم الجديد لدرع الدورى المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب