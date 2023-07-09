وزير النقل: إنفاق 2 تريليون جنيه على مشروعات النقل ليس كبيرا لتحقيق التنمية

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه لن يُضار أي مواطن في العريش بسبب أعمال التنمية والتطوير وسيحصل على التعويض المناسب

وأضاف وزير النقل خلال مداخلة ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن خط السكك الحديد سيمر من الفردان إلى شرق بورسعيد مرورًا ببئر العبد-العريش- طابا.

وأوضح أنه تم تركيب خط سكك حديد بدلًا من الذي تعرض للسرقة في 2011م، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء مناطق زراعية وصناعية على جانبي طريق الفردان-بئر العبد، كما يتم إنشاء ميناء العريش أيضاً وتبلغ أرصفة ميناء العريش 12 كيلومتر ، معقبًا: "نقوم بتصدير منتجات مختلفة إلى أمريكا وأوروبا من خلال ميناء العريش، والعائد منه بدأ منذ بداية العمل فيه".

وتابع الفريق كامل الوزير: "اتفقنا مع وزراء النقل في العراق والأردن والإمارات والسعودية ليكون خط سكة حديد طابا- العريش لخدمة التجارة العربية".

وأشار إلى أن إنفاق 2 تريليون جنيه على مشروعات النقل ليس كبيرًا لتحقيق التنمية، مؤكدًا أن تنمية الدول الكبرى لن تتم إلا بمشروعات عملاقة في البنية التحتية، كما أن كل قطاعات التطوير من زراعة وصناعة تعتمد على شبكات الطرق وخطوط النقل.

ولفت إلى أنه تم إنشاء 7 آلاف كيلومتر طرق جديدة في 9 سنوات.