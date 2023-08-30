مواعيد وأسعار تذاكر القطارات من القاهرة للإسكندرية 2023

مواعيد وأسعار تذاكر القطارات من القاهرة للإسكندرية اليوم الأربعاء 30 أغسطس، من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال مؤشر البحث “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

مواعيد وأسعار تذاكر القطارات من القاهرة للإسكندرية اليوم الأربعاء 30 أغسطس:

مواعيد القطارات القاهرة الاسكندرية

مواعيد القطارات المحسنة

قطار رقم 1109, التحرك من القاهرة الساعة 8.30ص ، وصول الإسكندرية الساعة 12.10 م .

قطار رقم 1211, التحرك من القاهرة الساعة 10.10 ص ، الوصول الساعة 2.25 م الأسكندرية .

مواعيد القطارات الروسية

قطار رقم 1 ، التحرك من الساعة القاهرة الساعة 3 ص ، وصول إلى الإسكندرية الساعة 6.45 ص .

قطار رقم 163 ، التحرك من اسوان الساعة 4 ص ، وصول الإسكندرية الساعة 7.40 ص .

قطار رقم 119 , التحرك من القاهرة الساعة 5 ص ، وصول الإسكندرية الساعة 9.50ص .

قطار رقم 1009 ، التحرك من أسوان الساعة 8.25 ص ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 11.40ص .

قطار رقم 15 ، التحرك من القاهرة الساعة 12.15 م ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 4 م

قطار رقم 21 ، التحرك من القاهرة الساعة 3.25 م ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 7.15 م

مواعيد القطارات المكيفة:

قطار رقم 903 فرنساوى ، التحرك من محطة القاهرة 6 ص ، وصول محطة الإسكندرية 9.30 ص.

قطار 901 فرنساوى ، التحرك من محطة مصر الساعة 8.10 ص ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 11.10ص .

قطار رقم 1109 مختلط ، التحرك من محطة الفيوم الساعة 8.35 ص ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 12.10م .

قطار 911 فرنساوى , التحرك من القاهرة الساعة 10ص، وصول محطة الإسكندرية الساعة 1.05م .

قطار 913 ، التحرك من القاهرة الساعة 12 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 2.50م .

قطار 919 فرنساوى ، التحرك من القاهرة الساعة 2.25 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 6.5م .

قطار رقم 915 مكيف فرنساوى ، التحرك الساعة 3.10 م، وصول محطة الاسكندرية الساعة6.15 م

قطار 923 مكيف فرنساوى ، التحرك من القاهرة الساعة 4 م ، وصول محطة الاسكندرية الساعة 7.25 م

قطار 931 فرنساوى ، التحرك من القاهرة الساعة 8.15 م ، وصول محطة الاسكندرية الساعة 11.35 م

مواعيد قطارات تالجو:

قطار 2025 ، التحرك من القاهرة الساعة 8 ص، وصول محطة الإسكندرية الساعة 10.30ص .

قطار 2.23 ، التحرك من القاهرة الساعة 2 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 4.33م ..

قطار رقم 2.27 ، التحرك الساعة 7 م ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 9.30 م

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة للإسكندرية:



القاهرة - الإسكندرية

التالجو الدرجة الاولى 225 جنيه والثانية 150 جنيه

الفاخر VIP الأولى 145 جنيه والثانية 115 جنيه

الاسباني الاولى 80 جنيه والثانية 65 جنيه

ثالثة مكيفة 60 جنيه

ثالثة تهوية ديناميكية 40 جنيه