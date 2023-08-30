الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد وأسعار تذاكر القطارات من القاهرة للإسكندرية 2023

القطارات
القطارات

مواعيد وأسعار تذاكر القطارات من القاهرة للإسكندرية اليوم الأربعاء 30 أغسطس، من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال مؤشر البحث “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

مواعيد وأسعار تذاكر القطارات من القاهرة للإسكندرية  اليوم الأربعاء 30 أغسطس:

مواعيد القطارات القاهرة الاسكندرية

مواعيد القطارات المحسنة
قطار رقم 1109, التحرك من القاهرة الساعة 8.30ص ، وصول الإسكندرية الساعة 12.10 م .

قطار رقم 1211, التحرك من القاهرة الساعة 10.10 ص ، الوصول الساعة 2.25 م الأسكندرية .

مواعيد القطارات الروسية

قطار رقم 1 ، التحرك من الساعة القاهرة الساعة 3 ص ، وصول إلى الإسكندرية الساعة 6.45 ص .

قطار رقم 163 ، التحرك من اسوان  الساعة 4 ص ، وصول الإسكندرية الساعة 7.40 ص  .

قطار رقم 119  , التحرك من القاهرة الساعة 5 ص ، وصول الإسكندرية الساعة 9.50ص .

قطار رقم 1009 ، التحرك من أسوان الساعة 8.25 ص ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 11.40ص .

قطار رقم 15 ، التحرك من القاهرة الساعة 12.15 م ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 4 م

قطار رقم 21 ، التحرك من القاهرة الساعة 3.25 م ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 7.15 م

خطة توطين صناعة النقل: 7 مصانع لعربات القطارات وأنظمة الإشارة

السكة الحديد تسمح بدخول القطارات السياحية محطة رمسيس بدءًا من الجمعة المقبل

مواعيد القطارات المكيفة:

قطار رقم 903 فرنساوى  ، التحرك من محطة القاهرة 6 ص ، وصول محطة الإسكندرية 9.30 ص.

قطار 901  فرنساوى ، التحرك من محطة مصر الساعة 8.10 ص ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 11.10ص .

قطار رقم 1109  مختلط ، التحرك من محطة الفيوم الساعة 8.35 ص ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 12.10م .

قطار 911  فرنساوى , التحرك من القاهرة الساعة 10ص، وصول محطة الإسكندرية الساعة 1.05م .

قطار 913 ، التحرك من القاهرة الساعة  12 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 2.50م .

قطار 919  فرنساوى ، التحرك من القاهرة الساعة  2.25 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 6.5م .

قطار رقم 915 مكيف  فرنساوى ، التحرك الساعة 3.10 م،  وصول محطة الاسكندرية الساعة6.15  م

قطار 923 مكيف فرنساوى ، التحرك من القاهرة الساعة 4 م ، وصول محطة الاسكندرية الساعة 7.25 م

قطار 931 فرنساوى ، التحرك من القاهرة الساعة 8.15 م ، وصول محطة الاسكندرية الساعة 11.35 م

مواعيد قطارات تالجو:

قطار 2025 ، التحرك من القاهرة الساعة  8 ص،  وصول محطة الإسكندرية الساعة 10.30ص .

قطار 2.23 ، التحرك من القاهرة الساعة  2 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 4.33م ..

قطار رقم 2.27 ، التحرك الساعة 7 م  ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 9.30 م

أسعار تذاكر القطارات  من القاهرة للإسكندرية:


القاهرة - الإسكندرية 
التالجو الدرجة الاولى 225 جنيه والثانية 150 جنيه
الفاخر VIP الأولى 145 جنيه والثانية 115 جنيه 
الاسباني الاولى 80 جنيه والثانية 65 جنيه 
ثالثة مكيفة 60 جنيه 
ثالثة تهوية ديناميكية 40 جنيه

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