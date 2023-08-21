الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكة الحديد تسمح بدخول القطارات السياحية محطة رمسيس بدءًا من الجمعة المقبل

قطار
قطار

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات جديدة للإدارات المعنية داخل محطاتها بدخول بعض قطارات وجه بحرى مرة أخرى إلى محطة رمسيس بدلًا من الانتهاء بمحطة شبرا الخيمة، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل 25 أغسطس 2023.

يأتي ذلك بعد موافقة المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بامتداد محطة توقف بعض قطارات وجه بحري بمحطة رمسيس بالقاهرة، تزامنًا مع دخول برج شمال إلى الخدمة من جديد بعد الانتهاء من أعمال تطويره خلال الفترة الأخيرة. 

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل 25 أغسطس 2023، يتم إلغاء اختصار عدد من القطارات السياحية الآتية بمحطة شبرا الخيمة ويتم قيامها ووصولها إلى محطة رمسيس بالقاهرة. 

قطار رقم 941 سياحي ( القاهرة / الزقازيق / المنصورة / دمياط خط الشرق ).
قطار رقم 966 سياحي ( دمياط / القاهرة ).
قطارا 952/955 مكيف ( بورسعيد / القاهرة ).
قطارا 810 /809 سياحي ( شربين / قلين / طنطا / القاهرة ).
قطارا 946/959 سياحي ( الإسماعيلية / القاهرة ).
وتضمن المنشور الصادر عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر 2023، يتم إلغاء اختصار القطارات السياحية الآتية بمحطة شبرا الخيمة ويتم قيامها ووصولها إلى محطة رمسيس بالقاهرة. 

قطارا 956 /945 سياحي ( بورسعيد / القاهرة ).
قطارا 994/965 سياحي ( دمياط / القاهرة ).
قطارا 1914/1915 سياحي ( المنصورة / القاهرة ).
قطارا 964/969 سياحي ( دمياط / القاهرة ).

الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد الإنتهاء من أعمال الهيئة القومية

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