الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الناس هتاكل طرق وكبارى؟.. كامل الوزير يرد على سؤال السوشيال ميديا

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

رد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على السؤال الذي تردد كثيرًا على السوشيال ميديا، "هل الناس هتاكل طرق وكباري؟"، وكشف سبب التوسع في إنشاء الطرق والكباري في ظل أزمة اقتصادية.  

وقال الوزير خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "آلاف الكيلومترات ومئات الكباري والمحاور في وقت الناس تعاني من أزمة اقتصادية، لأن الناس لن تأكل إلا لما توصل لمزرعتها، ولن تلبس ولا تتوجه لمستشفى تتعالج ولا لميناء تصدر، ولا منطقة صناعية، إلا على طريق أو كوبري ".

وأردف: “لم يكن هناك طرق آمنة للناس تسير عليها، أو تصل لمصالحها، وكل العالم عمل كده، ألمانيا بعد الحرب العالمية بدأت بالبنية الأساسية والطرق والكباري”.

ولفت إلى أن هناك 72 محورًا مروريًا يتم العمل عليها، حيث تم تنفيذ بعضها، وجار العمل على البعض الآخر، والهدف من هذه المحاور الربط بين غرب وشرق النيل، لأن  الطرق الرئيسية بمثابة شريان تنمية، موضحًا أن الرئيس السيسي كلفهم برفع كفاءة 36500 كيلومتر من الطرق الرئيسية بالمدن داخل المحافظات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5000 كم حتى الآن.

وأردف: "مشروع حياة كريمة بمثابة نقلة كبيرة وهو مشروع كبيرة تحت إشراف الرئيس السيسي، حيث تم تنفيذ ورصف 2900 كم داخل القرى الداخلة في مشروع حياة كريمة، وهناك خطة لربط مصر بمحيطها الإقليمي، وذلك من خلال المشروعات التي تنفذها الوزارة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الهدف تحقيق التنمية داخل الجمهورية.

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