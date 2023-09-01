الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"وحياة دموعك يا كامل هننجح".. الوزير يكشف سر بكائه ورسالة الرئيس السيسى له

كامل الوزير
كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه صدم في بداية أعمال حفر قناة السويس الجديدة، عندما تعطلت الماكينة فجرًا، فتوجه لصلاة الفجر ثم فوجئ بالرئيس عبدالفتاح السيسي يتصل به.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قلت له هو سيادتك كنت عارف إني مزنوق أو في ضيقة؟ قال لي فيه إيه، بكيت وقلت له الماكينة عطلت، الموضوع صعب، قالي لا وحياة دموعك يا كامل هننجح، متقلقش".

وأردف: "رجعت وجدت المهندسين توصلوا لسبب العطل، وتوصلوا لحل للمشكلة، كل هذا بعبقرية المهندس المصري، ودعاء المصريين، وإصرارنا نعمل حاجة لبلدنا، وإصرار الرئيس الرهيب، وثقته في قدرتنا كمصريين، واثق في قدرات الشعب المصري وتوفيق ربنا، وهكذا يتخذ كل قراراته بشكل مدروس ومخطط، وبثقته في توفيق ربنا".

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