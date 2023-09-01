الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الوزير" يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسى له قبل تقليص مدة حفر قناة السويس

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هاتفه ليلة الإعلان عن حفر قناة السويس الجديدة، ليسأله عن إمكانية تقليص مدة الحفر من 3 سنوات لسنة واحدة.

وأضاف كامل، خلال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس كلمني 5 أغسطس قالي منقدرش نقلل الـ3 سنين، لسنتين أو سنة؟  قلت له صعب يا فندم، فسألني  صعب ولا مستحيل؟".

وأردف: "قلت له صعب جدًا، محتاجين معدات 3 أضعاف الموجودة لدينا، ومحتاجين خطط تنظيم، قال لي هنجيب المعدات اللي انت عاوزها، وسألني من لديه  المعدات، ووجه مدير مكتبه اللواء عباس كامل بالتواصل معهم، وقبل أن يحسم الموضوع، فوجئت به في المؤتمر يقول هي سنة واحدة، لثقته في نفسه وفيمن حوله، ولأنه لم يكن هناك حل آخر، غير إننا لازم ننفذ".

ولفت إلى أنه في فجر ثالث أيام بدء حفر القناة  الرئيس زار موقع الحفر، وكان حريصا على راحة العاملين في الحفر، وأن يجدوا حمام مياه باردة ودافئة، ووجبة ساخنة، وجعلنا  اللودر الواحد يشتغل عليه 2 سائقين، كان أمامنا حفر 250 مليون متر مكعب حفر جاف، ومثلهم تكريك مبلول.

 

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