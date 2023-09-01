كامل الوزير: ضغطنا على المشير السيسى للترشح للرئاسة بعد 3 يوليو

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن بيان 3 يوليو بتوافق كامل مع جميع القوى الوطنية، ليعبر عن انحياز القوات المسلحة للشعب مرة ثانية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القوات المسلحة انحازت في 11 فبراير 2011 للشعب في وجود حسني مبارك وأمّنت ثورة الشعب، وفي 3 يوليو انحازت للشعب وأيدت ثورته، مردفًا: "الجيش لا عمل ثورة ولا انقلاب، الجيش حمى الشعب لما عمل توكيلات لتمرد".

واستطرد: "لم نحرك الناس، وأنا وقفت أمام محمد مرسي، عندما كان رئيسًا، وعرضت تطوير جزء من طريق السويس ومحور الشاذلي، كانت لدينا رغبة للعمل والمساعدة، لكن الأعمال كانت تُسيس لاتجاه آخر، الفريق أول عبدالفتاح السيسي لم يكن أمامه خيار آخر، كان لا بد ينحاز للشعب، والشعب المصري ذكي وواعٍ ويحب جيشه، كل أطياف المجتمع المصري من الإسكندرية لأسوان، ومن رفح للسلوم، يحبون الجيش".

وختم: "كنت رئيس أركان الهيئة الهندسية، وضغطنا على المشير عبدالفتاح السيسي أنه لازم يترشح، ولازم الجيش يتحمل المسئولية، والرئيس السيسي لم يأخذ حاجة لنفسه، أخذ المخاطرة، وربنا يعينه".