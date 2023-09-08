خبير اقتصادي يوضح أهمية مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين

أوضح أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أهمية دور مصر في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، قائلاً: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصًا كل الحرص على تلبية دعوة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، لحضوره قمة العشرين".

وأضاف خطاب خلال مداخلة لـ "أخبار dmc" المذاع عبر فضائية dmc، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يظهر في كل المنتديات الدولية والقمم الدولية مثل مجموعة العشرين، والكوميسا، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتحدث باسمه كرئيس مصري وعربي فقط، بل كرئيس أفريقي.

مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين

وأوضح أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين، لها مدلول دولي قوي على المنطقة العربية والإفريقية، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولى وهو لديه طلبات دولية يسيرها لكل العالم خاصة الدول الكبرى، تخص مصر والكيان الإفريقي، وتحرص على زيادة حجم التبادل الإفريقي مع كل دول العالم خاصة مجموعة العشرين، لما تمثله من قوة اقتصادية عالمية.

وأشار إلى أنه على جدول أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يُطالب بزيادة دعم وتمويل مشروعات البنية التحتية لمصر ولأفريقيا، لأن مستقبل الاستثمار المستدام في أفريقيا سيكون هو الأساس خلال الثلاثين سنة القادمة، خاصة في ظل حالة الركود والكساد العالمي.