الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادي يوضح أهمية مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أوضح أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أهمية دور مصر في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، قائلاً: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصًا كل الحرص على تلبية دعوة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، لحضوره قمة العشرين". 

وأضاف خطاب خلال مداخلة لـ "أخبار dmc" المذاع عبر فضائية dmc، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يظهر في كل المنتديات الدولية والقمم الدولية مثل مجموعة العشرين، والكوميسا، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتحدث باسمه كرئيس مصري وعربي فقط، بل كرئيس أفريقي.

مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين

وأوضح أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين، لها مدلول دولي قوي على المنطقة العربية والإفريقية، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولى وهو لديه طلبات دولية يسيرها لكل العالم خاصة الدول الكبرى، تخص مصر والكيان الإفريقي، وتحرص على زيادة حجم التبادل الإفريقي مع كل دول العالم خاصة مجموعة العشرين، لما تمثله من قوة اقتصادية عالمية. 

وأشار إلى أنه على جدول أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يُطالب بزيادة دعم وتمويل مشروعات البنية التحتية لمصر ولأفريقيا، لأن مستقبل الاستثمار المستدام في أفريقيا سيكون هو الأساس خلال الثلاثين سنة القادمة، خاصة في ظل حالة الركود والكساد العالمي.

أحمد خطاب خبير اقتصادي مشاركة مصر قمة العشرين عبدالفتاح السيسي الكوميسا

الأكثر قراءة

رسميًا.. هانى العتال يعلن دخوله الماراثون الانتخابى لنادى الزمالك

الإمارات: مصرع أحد أفراد طاقم طائرة دبى العمودية وعمليات الإنقاذ مستمرة

عيارا 18 و21.. سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء

سلمى الشيمى فى السجن.. ظهور فج "نهايته وحشة"

مهاجم الأهلى المنتظر.. كل ما تريد معرفته عن أنتونى موديست

تقديم الخدمات الطبية لـ980 مواطنًا بقرية كوم الحجر بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية